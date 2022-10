Chiquito Team Band celebra en grande 10 años de buena salsa en el Jaragua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La agrupación salsera Chiquito Team Band, celebró la noche de este sábado sus 10 años en la música con un gran espectáculo en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Una historia única de una agrupación que nació en el 2012 de la mano de dos jóvenes, que desde un colmado comenzaron a fluir convirtiéndose en una de las bandas más importantes de música tropical, teniendo relevancia a nivel internacional.

Con la producción de René Brea y de la mano de Alberto Cruz Management, se realizó un gran montaje con enormes pantallas, luces y muchas emociones donde también las lágrimas, las risas y los recuerdos se adueñaron de la banda y el público.

La banda que encabeza Rafael Berroa (Chiquito Timbal) y Enmanuel Frías (Manuel Piano), acompañados de los cantantes Dayron, Lemar, Arthur y Enrique llevaron un gran recital con sus éxitos, pero también realizaron homenajes tanto a los salseros como al merengue, ya que estos tuvieron la oportunidad de pertenecer a varias orquesta.

Rafael Berroa (Chiquito Timbal), agradeció el apoyo que la agrupación ha venido recibiendo desde sus inicios, dejando claro que han podido instituirse en base al esfuerzo y trabajo de cada uno de los que están y han sido integrantes.

En ese mismo orden, hizo una mención especial al fenecido Chichi Aponte, quien fue su manager desde sus comienzos y uno de los pocos hombres que confió de manera ciega en el proyecto.

De manera emotiva y con lágrimas en los ojos Berroa agradeció a todos los presentes, a su familia, a sus compañeros y a su hermano de toda la vida Enmanuel Frías (Manuel Piano), quien ha estado siempre tirando la batalla para mantener al grupo en la cima.

“Aquí está desde el 2012 la Chiquito Team Band, quiero pedir un aplauso fuerte para mis músicos (los nombró a cada uno), ustedes no saben lo feliz que me siento hoy en día porque somos unos jóvenes que tuvieron un gran sueño, un sueño que sin ustedes, son los djs, son los periodistas, sin nuestra familia no lo hubiésemos logrado”, explicó muy emocionado.

En la celebración, estuvieron presente acompañando a esta gran banda, Henry García, Eshawnee y Montuno, así también los exintegrantes, Lugo Santana, quien junto a Kelvin Saviñon formaron “Revolución Salsera”, quienes a ritmo de salsa entonaron sus éxitos.

El merengue también tuvo su participación en esta celebración, subiendo al escenario Pochy Familia, Julián Oro Duro y Silvio Mora.

También, realizaron un homenaje a los artistas Joe Arroyo y Selena, en una noche donde se pudo disfrutar de buena música.

