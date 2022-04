Chiqui Delgado sobre Jorge Ramos: “No es duro como se ve, en el entorno familiar es diferente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado mantienen una relación desde 2011, la cual han logrado fortalecer a pesar de la complicada agenda laboral del periodista mexicano. Sin embargo, ambos comprenden el tipo de profesión que tienen y descubrieron cómo tener un equilibrio entre sus actividades profesionales y su vida personal, pues no solo se dan tiempo para estar en pareja, también para su faceta de padres.

Chiquinquirá Delgado dice que Jorge Ramos no es tan “duro” como parece

Jorge Ramos es uno de los periodistas hispanos más reconocidos en Estados Unidos, en el noticiero de Univision y sus entrevistas se muestra como un tipo serio. Sin embargo, Chiqui reveló que en casa es un hombre completamente diferente.

“Aunque no lo parezca y lo veamos muy duro en las entrevistas, en el entorno familiar e íntimo es totalmente diferente”, dijo la venezolana en entrevista con People en Español.

Además, confesó que Ramos es muy detallista: “Siempre está muy pendiente de las fechas especiales, porque sabe que si no le sale el regaño”, contó entre risas la presentadora. “Ha aprendido con el tiempo que tenemos juntos a leerme y saber que soy una mujer de detalles, me encanta que me sorprendan y que las fechas especiales se celebren”, agregó a la revista.

Lo que Jorge ve en Chiquinquirá

El periodista viaja constantemente y se mantiene ocupado con sus múltiples proyectos periodísticos en diferentes medios y plataformas. Por lo cual se siente agradecido de tener una compañera que entienda su complicada vida.

“Es mi compañera de vida, no solamente por la gran familia que tenemos en todo sentido, sino porque lo conversamos todo y nos entendemos bien […] He encontrado a quien me conoce más que nadie”.

