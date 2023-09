Chiqui Checo dice el teatro continuará recibiendo a grandes artistas durante todo el año

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La directora del Gran Teatro del Cibao, Chiqui Checo, compartió los trabajos que ha realizado a favor de la cultura y de todos los santiagueros en procura de mejorar la estructura y de traer grandes presentaciones artísticas y teatrales a la ciudad.

A pesar de ser su primera experiencia en este campo, está comprometida en hacer un trabajo positivo y aportar a la comunidad.

Indicó que ha trabajado muy duro para traer buenas presentaciones de artistas a la ciudad, sin embargo, sus cualidades personales tales como el trato a los demás, a la apertura a la gente y recibir con todo el amor del mundo, donde la estructura es solo un escenario donde se les facilita a los ciudadanos en busca de mostrar su talento.

Aseguró que los artistas deben ser tratados de la mejorar forma posible, quienes puedan entender que todo el teatro está disponible para ellos, y que Santiago merece buenos espectáculos donde todos puedan disfrutar sin tener que trasladarse a otra ciudad.

Al participar en el programa «Con José de la Cruz», que se transmite cada domingo de 10:00 a 11:00 a.m. por El Nuevo Diario TV desde Santiago, Checo agregó que desde el 2016 en el teatro no había una venta cerrada, completamente llena, fue el caso del artista Dany Rivera, 8 años que no se traía un artista internacional.

Checo compartió el calendario que tiene la entidad donde se recibirán buenos tálenos y artistas, con una agenda completamente llena hasta finalizar el año, en diciembre se presentará Raúl Di Blasio y las González, Mariposas de Aceros, entre otras.

Asimismo, aseguró que las relaciones con los artistas en Santiago están muy bien, ya que en varias ocasiones ha reiterado que las puertas del teatro están abiertas para cuando entiendan sean necesario, donde lo planteado es tomado en cuanta siempre y cuando sean para el beneficio de ambas partes.

Informó que por primera vez en octubre se llevará a cabo del 10 al 20, el festival internacional del teatro donde la ciudad sede oficial del gran evento, donde se presentarán más de 22 obras de los distintos países quienes podrán exhibir sus grandes obras.

Destacó el apoyo del Ministerio de Cultura y otros funcionarios, quienes han brindado mucha confianza y colaboración, lo que permite lograr el éxito en los trabajos que se realizan, lo que implica ser un gran regalo la dirección del teatro, donde ha sido muy bendecida o de le ha brindado la oportunidad de conocer a muchas personas.

Durante la pandemia, el teatro permaneció cerrado por un largo tiempo, lo que demostró el deterioro de varias áreas. No obstante, actualmente están en mejores condiciones, habiéndose realizado cambios en los pisos de las escenografías, alfombras del segundo nivel, que no se renovaban desde hace 27 años, así como en el sistema de aire y otros aspectos importantes.

Actualmente están trabajando en el mantenimiento de las barras, las cuales tenían 29 años sin su previo chequeo y donde existen unas 50, todo esto dependerá de las funciones que se tenga, sin embrago son trabajos que no se ven pero que se deben realizar para poder mantener en condiciones óptimas la infraestructura.