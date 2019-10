China podría cancelar los partidos entre Lakers y Nets

Comparte esta noticia

CCTV, emisora estatal china, anunció este miércoles que no retransmitirá dichos encuentros, los cuales deberían disputarse jueves y sábado

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El conflicto entre la NBA y China a raíz de la opinión de Daryl Morey sobre Hong Kong sigue lejos de enfriarse. Desde un primer momento –empezando por la ruptura de relaciones con Houston Rockets– la competición norteamericana predijo que habría importantes consecuencias económicas; eso sí, no sabemos si esperaban que la ola de represalias llegase hasta el punto que está alcanzando.

Más allá del rechazo de algunas marcas y patrocinadores, la bola se está haciendo tan grande como para que el gobierno chino esté cancelando eventos que llevan meses programados. Sí, ya no se trata de dejar de colaborar, sino de cortar de raíz todo lo que suene a NBA sobre suelo chino.

Con esa creciente hostilidad, Marc Stein de The New York Times avisa que ni los partidos programados para los próximos días entre Los Angeles Lakers y Brooklyn Nets tienen asegurada su celebración. Según el citado periodista, hay temor a que los dirigentes chinos opten por cancelar ambos partidos de pretemporada. No se trata de un rumor aislado. Jeff Zillgitt de USA Today comenta que una persona que se encuentra en China y que conoce la situación entre el gigante asiático y la NBA, afirma que existe una preocupación real respecto a que los encuentros no se disputen finalmente. El primero de ellos debería tener lugar el jueves en Shanghai, mientras que el segundo se disputaría el sábado en Shanzhen, ciudad ubicada al norte de la frontera con Hong Kong.

No serán retransmitidos

Pese a que en un primer momento parecía que ni los partidos ni la retransmisión de los mismos corría peligro, hace horas la cadena de televisión china CCTV anunció que finalmente no dará cobertura a los dos choques que tendrán lugar en su territorio entre Lakers y Nets. Respecto al motivo de tal decisión, esgrimen que este se encuentra en las declaraciones que ha realizado el Comisionado de la NBA, Adam Silver.

“Estamos muy insatisfechos y nos oponemos al anuncio de apoyo de Silver sobre Morey y su libertad de expresión. Creemos que cualquier discurso que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no entra dentro del alcance de la libertad de expresión”, explica la cadena CCTV en un comunicado.

Eventos caritativos cancelados

La realidad en estos momentos es que China parece rechazar todo lo que tenga que ver con la NBA sin importar el contexto. Cancelar la retransmisión, e incluso plantear que no se disputen los partidos, afecta directamente a esos millones de aficionados que desean disfrutar de la NBA sin entrar en temas políticos. Y por si esto fuese poco, ni siquiera los actos caritativos que iban a tener lugar estos días con Lakers y Nets como reclamo se han salvado.

China decidió cancelar horas antes de su celebración un evento NBA Cares que debía tener lugar en Shangai con Los Angeles Lakers. El equipo, vista la situación, continuó con sus entrenamientos a puerta cerrada para los medios. Respecto a la cancelación, la NBA simplemente dijo que en ningún caso fue su decisión. No se trata de un hecho aislado, ya que el día antes ocurrió lo mismo cuando los Nets se tenían que dirigir a un centro educativo. En este caso, Silver, quien en cuanto esté en suelo chico hablará con los equipos, aseguró que los ordenadores serían donados al colegio tal y como estaba previsto.

Silver viajará a China

El Comisionado de la NBA, viendo que sus primeras palabras ni habían calmado los ánimos ni había dejado satisfechos a quienes defendían la libertad de Daryl Morey, optó por emitir un comunicado en el que zanjaba cualquier duda sobre la postura de la Liga. En el mismo negaba que antepusiese los negocios con china a la libertad de expresión.

“Los valores de igualdad, respeto y libertad de expresión han definido durante mucho tiempo la NBA, y continuarán haciéndolo. Como una liga de baloncesto con sede en los Estados Unidos que opera a nivel mundial, entre nuestras mayores contribuciones se encuentran estos valores del juego”, señalaba.

Pese a que parece haber dicho todo lo que tenía que decir, su responsabilidad como dirigente de la competición de baloncesto norteamericana le llevará en las próximas horas a territorio chino. Allí, intentará suavizar la situación y convencer a sus hasta ahora aliados comerciales de que deben seguir siéndolo más allá de opiniones personales. Visto el panorama, es complicado aposta a que lo conseguirá.

