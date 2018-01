China no asistirá a la cumbre de ministros en Canadá sobre Corea del Norte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- China anunció hoy que no asistirá a la cumbre de ministros de Exteriores que se celebrará el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver para abordar la crisis norcoreana y criticó que no todas las partes implicadas participarán en este encuentro, en alusión a la propia Corea del Norte.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang, explicó en rueda de prensa en Pekín que no importa si China ha sido invitada o no a la cumbre, ya que este encuentro internacional no ayudará a resolver la crisis porque no cuenta con la participación de todas las partes.

Lu, sin embargo, destacó la importancia de las conversaciones de alto nivel que mantienen actualmente las dos Coreas, las primeras en dos años, y que podrían ayudar a rebajar la tensión regional.

En su opinión, mientras que las dos Coreas “están tratando arduamente de solucionar sus diferencias”, otras partes continúan con la mentalidad de la Guerra Fría. “Es muy raro”, añadió el portavoz chino.

La cumbre de ministros fue anunciada el pasado 19 de diciembre por Canadá y Estados Unidos, para seguir buscando formas de impulsar la campaña de presión contra Corea del Norte y enviar un mensaje unificado de la comunidad internacional contra su programa de desarrollo de armas nucleares y misiles.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, explicó entonces que a la cumbre de Vancouver asistirán los ministros de Asuntos Exteriores de los países que estuvieron implicados en la Guerra de Corea a mediados del siglo XX, a los que se sumarán “otras partes importantes” como Corea del Sur, Japón, India o Suecia.

