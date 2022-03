China niega que pidiera a Rusia posponer su invasión por los JJOO

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- China aseveró este jueves que es “completamente falso” que solicitase a Rusia que no comenzara la invasión de Ucrania hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Pekín, tal y como recogió el diario The New York Times (NYT).

“Es completamente falso y también despreciable que se intente ahora desviar las culpas”, dijo el portavoz chino de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

“Quienes han instigado esta crisis -en referencia a Washington- deben tomar pasos concretos para aliviar las tensiones”, agregó.

Según NYT, de acuerdo con un “informe de inteligencia Occidental”, altos funcionarios del Gobierno chino tenían “algún nivel conocimiento sobre los planes o intenciones rusas de ir a la guerra” antes del comienzo de la agresión militar, que arrancó el 24 de febrero, cuatro días después de que terminaran los Juegos.

El presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, cerraron filas el día 4 de ese mes en una reunión celebrada en Pekín en vísperas de la inauguración de la cita olímpica.

Ambos se comprometieron a afrontar juntos lo que consideraban “amenazas a la seguridad”, expresaron su oposición “a una mayor expansión de la OTAN” y pidieron a esa organización que abandonara las “mentalidades propias de la ‘guerra fría'” y que respetara “los intereses y la soberanía de otros países”.

Según funcionarios británicos citados por el New York Times, este comunicado conjunto era una clara señal del respaldo chino, algo a lo que Pekín se hubiera mostrado reacio en caso de que Putin planeara ensombrecer los Juegos con un asalto antes de su clausura.

Sin embargo, el diario apunta que las fuentes no coinciden sobre el nivel al que se mantuvieron las conversaciones sobre la invasión y sobre la solicitud de su aplazamiento.

Según una fuente citada por el diario, los detalles sobre el ataque no tuvieron por qué darse entre Putin y Xi.

El diario también asegura que, según fuentes del Gobierno de EE.UU., en media decena de reuniones entre representantes de Washington y Pekín, incluida una con el embajador chino horas antes del comienzo de la invasión, los funcionarios mostraron su escepticismo sobre un ataque ruso contra Ucrania.

China ha mantenido una postura ambigua con respecto al conflicto en Ucrania, ante el cual insiste tanto en “el respeto a la integridad territorial de todos los países” como en la atención que se debe prestar a las “demandas de seguridad legítimas” por parte de Rusia.

Según Pekín, su relación con Moscú es de “socio estratégico”, pero esta no comprende “ni la alianza ni la confrontación” ni “apunta a otros países”.

