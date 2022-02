China censura escena de Friends por tema LGTB+Q

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- Miles de entusiastas del filme Friends manifestaron su disgusto luego de que el gobierno de China censurara un episodio de la serie por contener escena homosexual.

La producción volvió a causar revuelo y ha sido tema de conversación en las redes sociales de ese país, luego de que el pasado viernes volviera a estar disponible en plataformas de streaming como Tencent Video.

De acuerdo a algunos medios de comunicación, el furor rápido se convirtió en críticas contra el gobierno, luego de que varios usuarios percibieran varios cambios para censurar la escena.

En el episodio “The One with the Sonogram at the End”, Carol, exesposa de Ross, le avisa que está embarazada, por lo que le pide sugerencias para elegir el nombre del bebé si es niña.

No obstante, ella está emparejada en una relación lésbica con Susan, quien también se involucra en la elección del nombre, lo que crea un conflicto cómico entre los tres personajes. Los seguidores inundaron las redes sociales con quejas por la remoción, con el hashtag “Friends censurado” generando millones de vistas en la plataforma china Weibo.

