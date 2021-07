Chimbala listo para actuar en Premios Juventud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exponente dominicano de música urbana Chimbala se alista para subir al gran escenario de Premios Juventud 2021, que se celebrarán este jueves 22 de julio en la ciudad de Miami.

El intérprete de “El juidero” actuará junto a los artistas Justin Quiles y Zion y Lennox con quienes cantará “Loco”, tema musical que ya alcanza casi 50 millones de vistas en YouTube y 48 millones de “streams” en Spotify.

Para Chimbala esta es una oportunidad grandiosa que se suma a su lista de logros en estos primeros meses del año.

Estuvo recientemente nominado y presentando un galardón en Premios Heat celebrados en Cap Cana y en junio pasado abrió y cerró el espectáculo de Premios Soberano 2021, donde además ganó una estatuilla en la categoría “Colaboración del año” por el hit “El juidero” junto a Bulin 47.

Respecto al junte con Justin Quiles y Zion y Lennox, dice que ha sido una experiencia maravillosa, destacando la energía y química que hicieron en la grabación de “Loco” y que asegura la gente sentirá cuando actúen en Premios Juventud.

La canción que se encuentra aún en promoción fue producida por el productor dominicano B-One, que ha trabajado todos los temas de Chimbala.

Por otra parte el exponente informó que el próximo 6 de agosto iniciará una gira por Estados Unidos y que luego estará presentándose en las islas de Bonaire, Curazao y Puerto Rico.

De igual forma, el 30 de este mes, el artista se prepara para el lanzamiento de “Esta sí”, una canción que asegura causará furor como sus otros trabajos musicales.

“Me siento muy bien con el apoyo que he recibido en los últimos tiempos del público. Gracias a Dios ha sido un respaldo muy grande, tan grande que me ha sorprendido y me siento más comprometido en llevarles buena música”, expresó Leury José Tejeda Brito, nombre de pila de “Chimbala”.

