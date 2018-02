“Chilote” llenas, lanza la primera bola previo al juego entre Cuba-República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GUADALAJARA – Winston Llenas ha hecho tanto en el béisbol dominicano como jugador, manager y ejecutivo de las Águilas Cibaeñas que para algunos puede quedar en el olvido que “Chilote” participó en la Liga Mexicana de Béisbol hace 50 años con los Charros de Jalisco, cuando la franquicia pertenecía a dicho circuito.

En Guadalajara, todavía se recuerda al dominicano, quien hizo el lanzamiento de honor este lunes en el Estadio Charros de Jalisco previo al partido entre sus Águilas y los Alazanes de Granma (Cuba) en la Serie del Caribe 2018.

“Un gran reconocimiento y un gran honor saber que a pesar de la distancia y a pesar de tanto tiempo, aquí todavía me recuerdan con cariño”, dijo Llenas, de 74 años de edad y quien sigue en el alto mando de las Águilas.

En 1967, su primer año con los Charros, Llenas-quien llegaría a jugar en seis años en Grandes Ligas con los Angelinos-ayudó al equipo a ganar el título de la LMB.

“Yo estuve en Guadalajara muy jovencito”, recordó el quisqueyano. “Tuve una magnífica temporada, fuimos campeones y he guardado ese recuerdo a través de toda mi vida. Siempre lo he dicho: Me siento como en mi casa”.

Al tocar el tema de la evolución de la ciudad desde aquellos tiempos, Llenas utiliza adjetivos como “Moderna, limpia, grande, próspera”. Pero el inmortal del Pabellón de la Fama del Caribe afirma que el calor de la gente no se ha perdido.

“Ha crecido grandemente, pero lo que no ha cambiado es la hospitalidad y el cariño y la forma en que las personas de aquí de Guadalajara tratan a la gente”.

Otro aspecto que le llama la atención a Llenas es la remodelación del estadio que albergó los Juegos Panamericanos del 2011 para recibir esta versión de los Charros, que hasta el 2014 eran los Algodoneros de Guasave.

“Un gran estadio”, dijo. “Creo que con el montaje de esta Serie del Caribe, con el montaje del Clásico (Mundial del 2017), la directiva de los Charros verdaderamente ha hecho una labor tremenda, trayendo de nuevo al béisbol profesional aquí a la ciudad de Guadalajara”.

