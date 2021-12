Chile a la deriva y Latinoamérica en fila

Fui a Chile por primera vez en el año dos mil, me impresionó Santiago y las grandes torres empresariales que alojaban sus AFP, cuando hablaba con el chileno de a pies, todos coincidían en señalarlas como “las ladronas”, no viene al caso explicar el por qué, es obvio. Ese sentimiento permaneció larvado durante décadas, no era desconocido para las élites chilenas que optaron por no hacer ningún tipo de rectificación al respecto; la plutocracia de esa hermosa nación no fue capaz de detener su rapacidad y ahí lo tienen, un populista en el poder, del cual, por el momento me agrada que quiere romper las AFP, porque se lo ganaron.

La sociedad líquida acoplada en burbujas no entenderá la impertinencia de su superficialidad, hasta que, de tanto doler, le duela hasta sangrar. Élites rapaces que en su egoísmo construyen sociedades ignorantes y por tanto suicidas. Aunque ustedes no lo crean, estoy hablando de Chile, oigan bien, Chile, que acaba de elegir al señor Gabriel Boric como presidente de la República, y lo hizo después de que éste hiciera uno de los más transparentes ejercicios de honestidad electoral, primero negándose a ser candidato al reconocer que no tenía la competencia debida, una vez candidato, admitió ser un “gayver”, así como también confesó que su salud mental se encuentra comprometida con un trastorno obsesivo compulsivo, en virtud del cual tiene tratamiento farmacológico permanente, a cuatro dosis por día, así como también se exhibió con una camiseta con el rostro del cadáver de Jaime Guzmán perforado por un tiro en la cabeza, celebrando su muerte sólo por ser una de las piezas claves de la constitución, que con todos sus defectos, permitió una transición pacífica de la dictadura a la democracia; todo esto en medio del debate de la campaña, o sea, que el elector no ignoró lo que hacía.

El estrepitoso fracaso de Venezuela, la incesante capacidad de mantener a Argentina en inflación, las prácticas criminales de Ortega en Nicaragua, las crisis recurrentes en Perú, por no hablar de una Cuba atrapada en el tiempo, entre otras muchas lecciones, nos prueban que nadie aprende en cabeza ajena, cayó Chile y vienen por más.

La subordinación de la política a la sociedad líquida a través de las agendas ideológicas, la manipulación mediática, el miedo a ser coherentes con una identidad de valores para evitar el estigma de derechistas, el abandono de la educación, la historia y la entrega obsequiosa de la cultura en manos de lo fútil, nos conducen sin prisa, pero sin pausa al vacío.

Para comprender lo que digo, sólo hay que ver la página del presidente Sebastián Piñera, un hombre noble y de bien, que lamentablemente ha gobernado y comunicado más como un abuelito bonachón que como un estadista, su éxito en muchos aspectos será sepultado por su actitud blanda y de pasarela, la cual, junto a los intereses, abrieron las puertas a lo que le espera a Chile, que apenas con el anuncio del triunfo de Boric ya sufre una seria caída de su bolsa de valores y una estampida de capitales al extranjero.

Los que creen que andamos lejos de algo así, se equivocan, la vida da sorpresas de las cuales muchas veces no podemos escapar. Sigamos ahí, de tan “bien” que vamos, no sabemos hacia dónde vamos. Latinoamérica debe aprender, las élites de todo tipo que ejercen la misma rapacidad e indolencia de las naciones caídas en los brazos del fracaso deben aceptar que todo tiene un límite, pero, lamentablemente, NADIE APRENDE EN CABEZA AJENA.

POR JOSÉ RICARDO TAVERAS BLANCO

