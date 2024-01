Chicago pone precio a Alex Caruso en mercado de la NBA

Alex Caruso.

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Los Bulls están abiertos a vender, pero ni muchos menos barato. Mientras ven imposible cerrar el traspaso de Zach LaVine en los términos que desean, sí tienen el convencimiento de que la demanda por Alex Caruso es tan alta como para poder pedir un alto precio a cambio; tanto es así que según informa Jake Fischer de Yahoo Sports sólo valoran su marcha en estos momentos si reciben a cambio varias selecciones de primera ronda para futuros drafts.

La decisión de Chicago no sorprende. La notable mejora del equipo, el cual ocupa actualmente puesto de play-in, ya que es noveno de la Conferencia Este con un balance de 21-24, invita a no tener prisas por echar el piso abajo y a pensar que si finalmente no sale traspasado, Caruso puede ayudar y mucho para que la temporada concluya mucho mejor de lo que se atisbaba hace un mes. Además, ya en diciembre deslizaron que no quieren desprenderse de él.

En cuanto al futuro inmediato del equipo; es decir, la temporada 2024-25, el salario del guard no está garantizado, pero sería sorprendente que los de Illinois no certificasen su continuidad un año más en caso de no salir traspasado antes del 8 de febrero, fecha en la que se cierra el mercado en la NBA.

A la espera de saber si algún equipo pone sobre la mesa el precio exigido por los Bulls, lo que es innegable es que casi cualquier contender al anillo estaría encantado de tenerlo en sus filas. Toca esperar acontecimientos.

Relacionado