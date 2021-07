(VIDEO) Chen Meng, de 27 años, la más veterana en ganar el oro individual femenino

EL NUEVO DIARIO, TOKIO.- La china Chen Meng batió este jueves en la final individual femenina de tenis de mesa de Tokio 2020 a su compatriota Sun Yingsha para convertirse, con 27 años y 195 días, en la mujer más veterana en ganar el oro olímpico en la historia de los Juegos.

Chen Meng, número 1 del mundo, superó el récord de veteranía de su compatriota Zhang Yining, que tenía 26 años y 322 días cuando ganó el título en Pekín 2008. Ganó la final a Sun por 4-2 (9-11, 11-6, 11-4, 5-11, 11-4, 11-9).

Para acceder a la lucha por el oro Chen se impuso a la singapuresa Yu Mengyu por 4-0, mientras que Sun derrotó a la número 2 del mundo, la japonesa Ito Mima, por 4-0.

Congratulations to Chen Meng on winning the gold medal🥇 of women's singles in table tennis! Also congratulate Sun Yingsha on winning the silver medal🥈!

The 15th gold medal of the Team China!🇨🇳#OlympicGames #OlympicGamesTokyo2020 #TokyoOlympics #CHN pic.twitter.com/tEDwrVOwKi

— ShanghaiPanda (@thinking_panda) July 29, 2021