Chef Alejo muestra una obra artística en sus creaciones gastronómicas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con apenas 24 años de edad, el dominicano Juan Alejandro Pereyra “Chef Alejo” profesional gastronómico, es uno de los Chef Docente más joven de la República Dominicana, cautivando con cada uno de sus platos.

Su familia es su principal motor y quienes día a día le apoyan en sus ocurrencias, la vida y sus vaivenes le pudieron cambiar el rumbo y, con él, la profesión, pero Juan Alejandro Pereyra tuvo claro que el amor por la cocina le definiría el futuro.

Su pasión no es de herencia, sino que su visión por la comida y el poder hacer magia con la misma lo llevaron a adentrarse más en el mundo culinario. “Siempre me gusto la cocina, era la pequeña curiosidad de utilizar diferentes productos, me inspira convertir un producto básico en arte”, Para mí lo más importante es el sabor, que te transporte, vivir experiencias y luego la presentación, nos comenta Chef Alejo.

Tanto la cocina como la pastelería son sus pasiones por lo que le encanta trabajar con los productos propios del lugar y conjugar con ellos para hacer de sus platos una obra de arte.

Chef Alejo es egresado del instituto de Argentina de Gastronomía IAG (Profesional Gastronómico), actualmente se desempeña como Chef Docente en una de las escuelas internacionales gastronómicas más prestigiosas del país, formo parte de la cocina de Astrid & Gaston en Lima, Perú donde desarrollo nuevas técnicas.

Nos cuenta que tiene como lema que todo lo que hagas con pasión y amor a la larga terminará siendo rentable, ser tu mejor versión, olvidarte del trabajo de los demás y enfocarte en el tuyo tendrá como consecuencia que los resultados y las bendiciones llegarán por si solos.

A planes futuro quiere seguir formándose como profesional y hacer lo que disfruta, compartir sus conocimientos.

Pueden seguirlo en sus redes @chefalejoo.