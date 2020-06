Cheddy García revela que fue rechazada por ser negra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La protestas que se llevan en Estados Unidos en contra de la discriminación ha motivado a la comediante Cheddy García a que revelara los malos momentos que ha vivido por ser negra.

Cheddy, en una conversación con la cantante urbana Amara La Negra, explicó que fue víctima del rechazo por su color de piel, donde le negaban portadas en medios de comunicaciones, participar en comerciales y hasta papeles importantes en películas.

“Mira, aquí de hecho, las oportunidades a mi me la vinieron a dar ya vieja para muchas cosas; aquí a mi por ser negra no me daban portada de revistas, Amara, eso fue ya muchos años de discriminación, a mi no me daban una valla, un comercial, un protagónico en una película; tú sabes lo que hacían, si ponían un negro comediante le ponían una blanquita porque decían que dos negros afeábamos la película. Y yo estuve en un programa de televisión que la vendedora dijo que cuando yo entraba yo ensuciaba la imagen del programa”.

La también influencer agregó que quiso vestirse de un diseñador famoso para un espectáculo que tenía, pero el modisto no quiso mezclar su nombre con ella, llamándole negra lava carros.

