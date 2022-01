Cheddy García a Santiago Matías: “Yo no te tengo miedo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La humorista Cheddy García acusó el pasado jueves a través de su Instagram al influencer urbano Santiago Matías de querer sabotear la carrera de su hija Chelsy por medio de difamaciones sobre ambas y advirtió a “Alofoke”, como también se le conoce a Matías, que no le tiene miedo.

“Alofoke es una persona que ama los conflictos, que le encanta, todos los días él tiene un problema con alguien pero para él eso no es un problema, hoy él se está gozando que yo le he subido como diez videos”, comenzó diciendo “La Mamá del Humo” en un video de 4 minutos con 54 segundos.

“Yo también vengo de abajo y yo a la gente que viene de abajo y progresa como él lo ha hecho yo le doy mi aplauso pero yo no le perdono a la gente que utiliza las plataformas, cualquier poder o tres pesos que Dios le haya dado para pisotear, humillar y detractar a gente que vienen del mismo sitio que viene él como yo”, agregó la también actriz.

García explicó que no conoce al conductor de “Alofoke Radio Show”, y que el inició del conflicto entre ambos es por su poder de liderazgo en las redes y su posición contra la letra vulgar de la música urbana.

“Él dijo “a esta mujer hay que opacarla porque es muy fuerte”… Él se puso para mí cuando él empezó a invitarme a Alofoke a una entrevista y como yo estoy del otro lado de la acera y no comulgo con su proceso de alienación hacia este país, con el proceso de atraso que tiene este país, que no digo, no voy a decir que él es el único culpable, él ha hecho una mancuerna con el pueblo; el pueblo quería perderse y él le dio la droga para que se perdiera”, expresó García.

La actriz aseguró que el creador de contenidos “pasa paño tibio” diciendo que sus plataformas son fuentes de oportunidades para los jóvenes pobres para poner a esa misma clase en su contra.

“¿Por qué si tú da oportunidad tú quieres cerrarle todos los caminos a mi hija nada más porque no hay ido a tu plataforma y porque yo no he ido a tu plataforma?, Porque no me da la gana de sentarteme ahí, porque tú representas todo lo que yo deploro en este sistema, porque 10 años atrás o 15 años atrás la juventud en los barrios y no estaba tan perdida”, enfatizó.

“Yo no te tengo miedo, a mí lo que no me gustan los conflictos, yo no vivo de eso como tú vives, eso a mi no me suma, eso me roba tiempo y paz”, terminó diciendo García, además de retar a “Alofoke” para “hacerlo como tú quieras” y sacar a la luz una nota de voz de Hony Estrella, presentadora de “Alofoke Media Group”, donde Estrella invita a la comediante al programa radial “Esto No Es Radio”.

FUENTE: Más VIP (Yerlendy Abad)

