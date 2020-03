Chayanne cancela concierto en RD por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista puertorriqueño Chayanne decidió junto a su equipo de trabajo posponer su gira Desde El Alma, la cual tenía en calendario a Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España por la declaración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el coronavirus.

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos; así que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevención es muy importante”, escribió el artista.

