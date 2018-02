Chavismo quiere partir de cero al unir comicios presidenciales y legislativos

El “número dos” del oficialismo, Diosdado Cabello, anunció que esta semana llevará la propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por chavistas, órgano que decretó la convocatoria para las presidenciales para el primer cuatrimestre del año y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) acató.

“Que comience el nuevo período (presidencial) con una Asamblea Nacional cero kilómetros y un presidente cero kilómetros en su período (…) para trabajar juntos por este país, atender a la gente, aprobar las leyes que sean necesarias”, dijo hoy Cabello, que además es constituyente.

Según Cabello, la decisión de “ordenar las elecciones” legislativas la puede tomar la ANC “sin ningún tipo de problema”, ni siquiera por el hecho de que la Constitución señala que los comicios parlamentarios se deben realizar en 2020.

Para el líder oficialista, el adelanto de estas elecciones “sería además un elemento dinamizador de la política en Venezuela” que no debería “causar extrañeza” a ningún país.

Precisamente fue Cabello quien presentó el 23 de enero pasado en la ANC – un foro que tanto la oposición como varios Gobiernos consideran fraudulento por cómo se convocó y conformó- la iniciativa de llamado a elecciones presidenciales adelantadas para antes del 1 de mayo.

Para el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este anuncio de elecciones conjuntas buscaría “llenar un vacío” pues a su juicio “hoy no existe una Asamblea Nacional (AN, Parlamento), no hay un cuerpo colegiado aquí que es tan necesario”.

En la actualidad, el Parlamento es el único de los cinco poderes del Estado venezolano que controla, desde 2015, la oposición. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, de abierta afinidad oficialista, lo declaró en desacato, por lo que sus actos son considerados nulos.

Por su parte, el presidente del Parlamento, el opositor Omar Barboza, calificó la posibilidad de que se aprueben estos comicios como una “ruta de ilegitimidad” y reiteró que desde el Legislativo seguirán “defendiendo la Constitución, la soberanía popular y la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela”.

“Nosotros simplemente esperamos de que rectifiquen, mientras tanto ratificamos (…) que este es un Parlamento que no se arrodilla, que está al lado del pueblo y que va a luchar por el restablecimiento de los valores democráticos en Venezuela”, dijo Barboza.

Sin embargo, sobre este posible adelanto electoral la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, informó que todavía no ha recibido “ninguna información oficial” al respecto y que a día de hoy solo trabajan en el cronograma para elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2019-2025 el próximo 22 de abril.

Primero Justicia (PJ), uno de los principales partidos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), reveló hoy que no concurrirá a estos comicios por considerar que serán “fraudulentos” por no ofrecer condiciones “justas”, y se sumó en esta decisión a Voluntad Popular (VP), bancada del privado de libertad Leopoldo López.

“Con vista a la negativa reiterada del Gobierno nacional a otorgar las garantías para elecciones libres y democráticas establecidas en la Constitución (…) hemos decidido NO participar en dicho proceso fraudulento”, informó PJ, partido del excandidato presidencial Henrique Capriles, en un comunicado.

Sostuvo, no obstante, que apoya la conformación de un “Frente Amplio” al que se sumen todos los sectores de la sociedad del país que ya han manifestado su rechazo a la, dijo, “farsa electoral”.

PJ y VP son dos de los cuatro principales partidos que integran la MUD junto con Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT), que todavía no han decidido si participarán en las elecciones y cómo lo harán.

Barboza, quien pertenece a UNT, comentó que cree que este miércoles “todos los partidos de la Unidad Democrática harán pública su posición” frente a los comicios presidenciales.