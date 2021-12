Chauncey Billups no está contento con la competitividad de los Blazers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, no estaba nada contento con el esfuerzo de su equipo tras caer derrotado de manera abultada contra los San Antonio Spurs.

A pesar de no poder contar con Damian Lillard, baja debido a una tendinopatía abdominal inferior, el técnico no ha querido utilizar su ausencia como excusa ante el varapalo sufrido. «Mi mayor preocupación ahora mismo es que quiero que compitamos más duro», afirmó para el medio The Oregonian. «Quiero que compitamos en todos los partidos. No siento que lo hagamos todos los partidos. Y eso me preocupa.»

Billups se mostró particularmente molesto porque su equipo no ejecutó el plan defensivo establecido contra los de Texas, lo que permitió que el equipo que menos triples anota por partido (9,9), sumase catorce en 36 intentos. También insinuó una vez más que pondrá en marcha cambios en la rotación basados en el espíritu competitivo. «Estoy dispuesto a perder partidos de esa manera», continuó Billups. «Si encuentro muchachos que compitan y tengan ese espíritu ganador que me encanta, los pondré.»

Los Blazers ocupan actualmente la novena posición de la Conferencia Oeste con un balance de 11-12. La defensa de los de Oregon es la tercera peor de la NBA a pesar de que el cese de Terry Stotts respondía a la necesidad, entre otras cosas, de reforzar esta faceta.

No obstante, este no es el mayor problema que enfrentan actualmente los Blazers. Este viernes, la franquicia comunicó el despido del general manager Neil Olshey unas semanas después de que arrancase un proceso de investigación por parte de la organización a causa del trato hostil e intimidatorio que supuestamente habría ejercido sobre los empleados durante diez años.

Relacionado