Chat Marketing y la Experiencia del Cliente: Creando Preguntas Correctas para Respuestas Exitosas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Victoria Parra, Líder de Marketing de Avaya Latinoamérica, proclamó que desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha buscado respuestas, y obre todo, ha hecho preguntas, y que por naturaleza “nuestra esencia es basarnos en la comunicación y el diálogo y, con el tiempo, hemos tenido las respuestas siempre cada vez más a la mano”.

Parra comenta que “antiguamente obteníamos la información que buscábamos ya sea para tareas diarias como dudas existenciales a través de la comunicación verbal. Luego vino la escritura, las enciclopedias, los libros producidos de forma masiva, más tarde las páginas de internet y finalmente los buscadores”.

Narra que los chatbots (son aplicaciones informáticas basadas en la inteligencia artificial que permiten simular la conversación con una persona, dándole respuestas automatizadas a sus dudas o preguntas más comunes) de atención, son parte de esta evolución en la comunicación y se han convertido en ineludibles, así sean de servicio, de venta, de post-venta, o de soporte – “hoy cumplen un rol que podemos definir básico pero fundamental para el Marketing y la atención al cliente: dan respuestas a nuestras preguntas”.

Indica que la cuestión es entonces cuál es la diferencia con otros canales, por qué esto también pueden hacerlo las personas, las páginas web corporativas, entre otros. Añade que su secreto está en las “formas” y en el “cómo” satisface esta demanda de información del consumidor de manera particular, rápida, concreta y por sobre todo de manera inmediata, en lo que detalla: “No responde más – ni menos – de lo que se le pregunta y, en la gran mayoría de los casos, dependiendo del nivel de automatización de los diagramas de conversación, ofrece sugerencias e información que entiende como relevante”; “responde sea cual sea el momento – 24×7 el bot estará ahí para respondernos. Y no es novedad alguna: todo lo que pueda tener el usuario cuándo y cómo lo quiere, es aquello que va a prevalecer en cuanto a formas de comercialización y atención”, y “el usuario siempre va a obtener respuesta parcial o total a su consulta. De no lograr responder satisfactoriamente al cliente, el bot lo pondrá en contacto con un agente. De haberlo logrado finalizará allí el chat o engagement con éste”.

Refiere que “un chatbot se convierte en el equivalente al formato on-demand (bajo demanda) que las plataformas de streaming nos ofrecen en cuanto a entretenimiento o a las opciones de selección de tópicos y frecuencia que podemos ver en varias subscripciones sean a revistas, blogs, páginas web”.

Agrega que “un chatbot contiene respuestas programadas o da paso a un agente virtual. Existen diferentes grados de sofisticación y niveles de diagramas de conversación para los mismos, pero todos comparten una característica en común: desde el punto de vista de la experiencia del usuario, la primera palabra que debiera aparecer en nuestra mente es “simplicidad”: un chatbot es tan fuerte como fácil y amigable sea de utilizar. En cuanto un asistente virtual o respuesta automatizada no se desempeña correctamente, ofreciendo pocas opciones o respondiendo incoherentemente, un consumidor, ante la pregunta “¿el bot funciona?” responderá con un rotundo “no”.

Parra subraya que “hay que recordar que el nivel de tolerancia al error del usuario en este caso es proporcional a la perfección sistemática que espera de este canal de atención: nula. Es por esto por lo que un proceso que puede parecer sencillo debe ser extremadamente bien pensado. Y el momento más importante y difícil de superar es aquel de la implementación inicial, hoy un desafío clave al que se enfrentan las empresas. La empatía del consumidor existirá solamente con un agente de atención “humano”, no con un sistema de computador”.

Puntualiza que estas tecnologías acompañan y forman parte del mundo del marketing digital y, nos ofrece a los mercadólogos lo más importante con lo que podemos contar: información detallada, medible, comparable. Esto es el core y ABC del marketing digital: el acceso constante a información relevante que permite optimizar en tiempo real las acciones ejecutadas y segmentar mejor a la audiencia para ofrecer propuestas relevantes en el momento adecuado”.

Relacionado