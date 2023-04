Charytín Goico: Andrés García «¡Vuela alto querido amigo! ¡Siempre te recordaré!»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz, cantante y presentadora de televisión, Charytín Goico, compartió varias fotografías con Andrés García, quien falleció este martes.

«Fotos de varias escenas que hice contigo, querido amigo Andrés García, “Escándalo” una novela un poco tempestuosa, pero que dejó muchos recuerdos y grandes momentos»; fue el comentario de la actriz, quien expresó pesar por la muerte de García y le deseó: «¡Vuela alto querido amigo! ¡Siempre te recordaré! Dios te reciba con bombos y platillos en el cielo, como tú te mereces. Amén».

En la publicación, contó una anécdota.

«Celebraba mi cumpleaños en Puerto Rico y me inventé una gran fiesta. Me vistieron con un traje verde bellísimo con mi maquillaje, mi pelo suelto. Tardé dos horas arreglándome! Mis anillos mis collares! Vestida como una muñeca. Andrés llegó una hora antes de la cita para el cumpleaños y me dijo “Vamos! Enséñame tu patio”, yo fui y me paré al lado de la piscina con él, cuando este de repente HUACATA! me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma y si Elin no me lo quita (a Andrés) yo lo hubiera matado. Lo perdoné muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, él, Elin mi esposo y yo», escribió.

El actor dominicano Andrés García, conocido por sus múltiples películas y telenovelas mexicanas, murió a los 81 años, tras permanecer varias semanas convaleciente. El artista, inmortalizado por su papel de «Pedro Navajas», también es recordado por sus múltiples polémicas.

¿Quién fue Andrés García?

Andrés García fue un importante actor de emblemáticas películas y telenovelas. El famoso nació un 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana. Vivió una infancia tranquila cerca de sus padres. La nacionalidad mexicana la obtuvo cuando sus padres migraron a México.

Andrés García fue hijo del famoso aviador Andrés García Calle. El actor comenzó a descubrir el amor por el arte y su actuación en este país durante su adolescencia. En su juventud trabajó por mucho tiempo en el puerto de Acapulco.

Fue en el año 1966 cuando le ofrecieron la oportunidad de actuar en la película Chanoc, cuando tenía 25 años. Esta cinta fue la que le abrió las puertas en su carrera artística. Participó en más de 100 películas, entre las que destacaron Pedro Navajas, El Macho Biónic, Tintorera, El Niño y El Papa, entre otras.

También participó en varias telenovelas mexicanas en México como Mi nombre es Coraje , El magnate, La mujer prohibida, El privilegio de amar, Yo sé que nunca, Las gemelas, Ana del aire, Velo de novia, Escándalo, Mujeres engañadas, El cuerpo del deseo, entre otras.

El actor que se casó tres veces, venció al cáncer de próstata y la leucemia.

