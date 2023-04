Charlotte se tomará con calma la agencia libre

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- LaMelo Ball ha dejado abierto su futuro a la espera de ver cómo evolucionan los Hornets. ¿Ha hecho esto que la organización de Carolina del Norte cambie su hoja de ruta? Para nada.

Los Hornets quieren llegar a ser un equipo ganador con LaMelo como parte indispensable de este; sin embargo, entienden que el camino para conseguirlo no está en firmar grandes jugadores en la próxima agencia libre, sino en confiar en los que tienen y seguir sumando talento a través del draft. Tal cual lo expresa Mitch Kupchak, presidente de operaciones de baloncesto de la franquicia, en declaraciones a Steve Reed de The Associated Press.

«Aunque tenemos mucha flexibilidad financiera, normalmente no acudimos a la agencia libre pensando en hacer caza mayor con nuestro dinero de agente libre», comenta el ejecutivo de cara a la agencia libre de 2023, pero dejando la puerta abierta para el futuro.

«Quizás algún día lleguemos al punto en que un agente libre destacado mire a nuestro equipo, estemos ganando un montón de partidos y diga: ‘Oye, ese es un lugar al que realmente quiero ir’. En este momento, no creo que eso sea realista. Tenemos que trabajar principalmente a través del draft», sentencia.

No le falta razón a Kupchak. Los agentes libres más reputados suelen mirar a grandes mercados y Charlotte no es uno de ellos. Si fuesen un aspirante al anillo quizás tendrían opciones de convencer a alguno, pero tampoco es el caso. Hacen bien en centrarse en marcar un camino propio para conseguir los resultados deseados; eso sí, dejando una rendija abierta por su aparece un caramelito.

