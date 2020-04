Charlie Villanueva se agrega a lista de jugadores quieren nueva asociación en RD

Comparte esta noticia

Muestra interés en ser parte de la selección en cualquier rol

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exNBA Charlie Villanueva es otro de los atletas de baloncesto que aclaman por una nueva asociación de jugadores en la República Dominicana.

En conversación desde su hogar en Dallas, Texas para El Nuevo Diario, Villanueva informó que le gustaría ser parte de una nueva asociación que según él “velen por los jugadores de baloncestos en el país”.

“Los jugadores de baloncesto dominicanos deben ser unidos, por lo que me uno a ese clamor. Estoy disponible para ayudar a mis colegas, si tengo que ser parte de una nueva asociación, aquí estoy”, reveló Villanueva, quien nación en Queens, pero sus padres son dominicanos.

“Quiero aportar, quiero unidad, quiero progreso. Puedo ayudar a cambiar el maltrato hacia los jugadores dominicanos”, sostuvo.

Rememoró su último año en la selección dominicana de baloncesto en el 2012, cuando fue cortado, sin entender el por qué.

“Eso es algo que quedó en el pasado, quizás hubo una mala comunicación. Por lo que ahora debemos tener una mejor comunicación con los jugadores de la selección”, indicó Villanueva, quien alabó el trabajo que hizo Eduardo Najri para con los jugadores.

Narró sus primeros años con la selección en el 2009, cuando él, Francisco García y Al Horford formaron parte del equipo.

“Fueron momentos lindos. Fuimos tres NBA en un equipo dominicano, país donde no nací, pero que siempre tengo en mi mente y corazón”, exclamó.

Narró que cuando jugó en Canadá en un evento sub-17 por los Estados Unidos al ver jugar a jugadores de República Dominicano se motivó en participar para el país de origen de sus padres.

“Me motivó el buen baloncesto de los dominicanos, por lo que mi hermano Roberto Villanueva hizo contacto con Pedro Pablo Perez, quien hizo gestiones para que juegue con Dominicana”, fue parte de sus anécdotas.

“Tuve que pedir permiso a la selección de Estados Unidos”, narra. “Fue un momento inolvidable el jugar por primera vez para Dominicana en el Premundial del 2009. Luego en el 2010 en el Centrobasket en Santo Domingo lo di todo por el país, jugué lesionado, porque al ver todo ese público en el Palacio de los Deportes (Virgilio Travieso Soto) mencionar mi nombre, eso me llenó de orgullo”, comentó, y añadió que lamentablemente el equipo quedó en segundo lugar, detrás de Puerto Rico.

“Puse mi carrera en peligro, pero todo eso lo hice porque me motivaba ponerme la chaqueta dominicana”, indicó. “Solo quería poner la bandera en lo alto, jugar lesionado con dolores en el abdomen ante Puerto Rico en ese Centrobasket fue algo inolvidable”.

“En el 2011 en Argentina no pude jugar un buen torneo en ese Preolímpico, porque llegué lesionado en un tobillo. Ahí John Calipari me trajo desde la banca, por lo que no me opuse salir desde la banca en ese torneo, todo eso por mi país”, acotó.

Luego en el 2012 fue cortado. No jugó en el Preolímpico en Caracas, Venezuela. Josh Asselin fue quien tomó la posición de Villanueva.

Fue su último llamado por parte del país para eventos internacionales.

“Me dolió que me cortaran, pero no tengo resentimiento contra nadie, por lo que en lo que pueda aportar para la selección, aquí estoy”, informó.

Quiere volver al baloncesto

Charlie Villanueva vive un buen momento de su vida. A sus 35 años vive de los negocios de bienes raíces en Dallas, pero si lo llaman para alguna posición dentro de la selección dominicana o de algún equipo de baloncesto, podría sopesarlo.

“Estoy disponible, si me llaman y entiendo que es una buena oferta lo tomo. No importa el cargo, si puedo hacerlo. Si me presentan un buen proyecto en la selección nacional de baloncesto, lo veo y se me conviene lo acepto. Luego de mi salida del baloncesto de la NBA en el 2015 no quería hacerlo, porque me quería alejar de todo, pero ahora sí”, reveló.

¿Hasta para un equipo dominicano?

“Todo depende. Antes me llamaron para un puesto de un equipo de la NBA, pero no me gustó. Puedo ser coach, gerente, todo depende, repito de lo que me oferten”, añadió.

“Si tengo que ayudar para el baloncesto de mi país, en lo que pueda ayudar lo haré”, insistió el pick número 7 del draft de la NBA del 2005.

Dijo que ve el baloncesto dominicano caminando bien, tanto así que pudo ver los partidos del Mundial del año pasado, y se mostró feliz por el papel del equipo criollo.

Declaró que viene al país tres veces al año y que siempre ayuda a muchos jóvenes, ya sea en clínicas de baloncesto, u otros eventos.

“Siempre trato de aportar a mi país. Ya sea en Santo Domingo, donde es mi padre o en Cabrera, donde nació mi madre, incluso he ayudado en remozar una cancha de baloncesto en el municipio donde mi madre vive, entre otras cosas”, concluyó.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

