Charlie Mariotti hijo dice es alarmante niveles de facturación del servicio eléctrico

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Jr. expuso con preocupación los alarmantes y altos niveles de facturación que los usuarios del servicio eléctrico en la República Dominicana están enfrentando y realizó un llamado urgente a abordar esta problemática que afecta a miles de ciudadanos.

El candidato expresó ha escuchado testimonios de ciudadanos que evidencian un aumento significativo en las facturas eléctricas en los últimos meses. Según sus declaraciones, muchos han experimentado fuertes incrementos en comparación con el mismo período del año anterior, sin cambios significativos en su consumo eléctrico.

Asimismo, Mariotti Jr. dijo que “en el caso de la ley general de electricidad nosotros tenemos que hacer un ejercicio responsable de eliminar la dualidad de funciones cerrando y eliminando los niveles los altos niveles de burocracia, para obtener una concesión definitiva para generar electricidad”.

De igual forma destacó que “eso entorpece el parque eólico, el parque fotovoltaico, la matriz de generación en la República Dominicana, pero sobre todo entiendo que tenemos que legislar también para darle garras de verdad al PROTECOM para que pueda defender a los usuarios de los abusos que a veces cometen las distribuidoras y me parece que en esta línea tenemos que tener y empezar conversaciones sobre muchas leyes, que no solamente no se están cumpliendo sino que no se aplican a la realidad Dominicana”.

El candidato a diputado destacó el impacto directo de estas altas facturaciones en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en un momento en que la economía aún se recupera de los efectos de la pandemia. Señaló que para muchas familias esta carga financiera adicional representa un desafío significativo y pone en peligro la estabilidad económica de los hogares dominicanos.

El candidato a diputado hizo un llamado enérgico a las autoridades pertinentes, para que investiguen a fondo estas prácticas de facturación y tomen medidas correctivas de manera inmediata. Además, instó a sus colegas en el Congreso a impulsar legislaciones que garanticen una mayor transparencia y equidad en la facturación del servicio eléctrico.

Charlie propuso la implementación de medidas que incluyan la revisión y aclaración detallada de los conceptos de facturación, la promoción de tecnologías más eficientes y la creación de mecanismos de apelación efectivos para los usuarios que consideren injustas sus facturas.

De igual forma reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de los ciudadanos dominicanos de cara a ocupar una posición como legislador en la Cámara de diputados.