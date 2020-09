Charles Barkley a Pascal Siakam: “No me gustan los jugadores pasivos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tan sólo cinco décimas han supuesto la diferencia entre un 3-0 y un 2-1. O, mejor dicho, un 2-2. Después del triple salvador de O.G. Anunoby, Toronto ha vencido también en el Game 4 para empatar la serie contra los Celtics. Los Raptors afrontarán ahora el quinto partido con una mayor inercia positiva cuando, hace apenas unos días, rozaban la debacle.

Pascal Siakam fue el máximo anotador de su equipo en este segundo triunfo. El alero anotó 23 puntos y capturó 11 rebotes, aunque su carta de tiro en el lanzamiento exterior empañó su actuación: dos aciertos en 13 intentos. Su rendimiento a lo largo de la burbuja ha abierto el debate sobre la capacidad del camerunés para convertirse en el jugador franquicia que tanto anhelan en Toronto. Charles Barkley es una de esas voces que solicitan un paso adelante por parte de Siakam. El ex-jugador y actual analista en la TNT le ha otorgado el estatus reservado a las estrellas de la liga pero no ha podido ocultar su desilusión con la versión exhibida a lo largo de la serie ante Boston.

“Es un All-Star. Un jugador realmente fantástico. Pero esta es la primera vez que tiene que interpretar a Batman”, afirmó el MVP de la temporada en 1993 durante la retransmisión del partido. “Se está contentando con tiros en suspensión. Esta noche lleva un 1 de 8 en triples —terminaría con un 2 de 13— y aún no ha tenido una actuación realmente buena en toda la serie. Si hay algo que no me gusta son los jugadores pasivos. Si miro a las grandes estrellas del pasado, estas pueden haber perdido, pero nunca sin luchar hasta el final, agotando todas las balas en su poder.”

Las cifras a lo largo de los presentes playoffs le otorgan una parte de razón. En la primera ronda ante Brooklyn, el Jugador Más Mejorado y campeón de la NBA en 2019 registró unos números de 20,8 puntos y un 41,7% de efectividad en tiros de campo. Previamente, promedió 16,9 puntos con un acierto del 39,4% en tiros de campo y un 35,6% en triples en los ocho seed games. La anotación en la eliminatoria ante Boston se mantiene (17,3) pero los porcentajes de acierto han caído hasta los 38,6% en tiros de campo y un desolador 16,7% en triples. Mucha chicha y poca limonada para quien aspira a hacer olvidar a Kawhi Leonard.

La otra parte del discurso de Barkley se sustenta en las sensaciones y lo presenciado en la pista. Desconectado, frustrado, sin confianza en su tiro y, por momentos, relegado al papel de mero observador desde la esquina. Un rol más cercano al de un perfil secundario que al de un jugador llamada a liderar una franquicia candidata al anillo. Si bien Brad Stevens tiene mucho que relatar en esta historia, es cierto que Pascal Siakam no ha podido —o no ha sabido— explotar sus virtudes y su incidencia en el juego —ofensivo— ha estado muy lejos de ser el deseado. Y, llegado a este punto, Nick Nurse también tiene algo que decir.