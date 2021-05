Chanlatte: “Acepto como bueno y valido informe financiero Juegos Tokio y Cali”

Comparte esta noticia

Dice desconocía como maneja el COD recursos para eventos internacionales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luis Chanlatte, primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), reveló a El Nuevo Diario que en los informes financieros que se le presentó este martes en la reunión del ejecutivo “está todo claro”.

“Doy fe y testimonio de que el COD maneja bien los fondos y gastos para los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos Junior”, expresó Chanlatte vía telefónica a este redactor.

La semana pasada el Jefe de Misión de los Juegos Panamericanos Juveniles, Luis Chanlatte, denunció que desconocía el destino de RD$32 millones de los 135, 866,741.50 pesos que entregó el Ministerio de Deportes al COD.

“La verdad es que desconocía como se manejaba el presupuesto de los eventos internacionales (Tokio y Cali). Es la primera vez que soy Jefe de Misión de unos juegos y por eso era mi confusión”, sostuvo Chanlatte. “Por lo tanto, según lo que me plantearon en la reunión, el COD maneja con pulcritud los fondos para los dos juegos”, confesó.

Dijo que tanto los ingresos como egresos para los dos eventos internacionales que serán celebrados entre julio-agosto y noviembre-diciembre, “lo veo bien”.

Sin embargo, señaló que “el meollo del asunto es la distribución del presupuesto para las federaciones. Yo, Luis Chanlatte entiendo que si me dan un dinero para un evento, en el cual se destinan por ejemplo boletos, dietas, uniformes, se debe usar para esas cosas. Ahora, el COD lo maneja de esa manera siempre, por lo tanto debo respetar la institucionalidad”.

Chanlatte declaró que propondrá más adelante que los fondos para los eventos internacionales se manejen de otra forma, “pero eso lo voy a proponer a las federaciones y al mismo COD”, dijo el primer vicepresidente del organismo, quien también es presidente de la Federación Dominicana de Wushu.

“Yo hoy (martes) aprendí que el COD tiene una forma de aplicar el presupuesto diferente a lo que yo creo, pero lo acepto como bueno y valido la explicación que me dieron los compañeros del ejecutivo”.

“Pero, si me preguntan a mí, digo que no sería la mejor forma de manejar los fondos, porque el COD aplica el dinero para la parte técnica y lo administrativo, por lo que entiendo que debe de manejarse todo igual”, insiste. “Mi cuestionamiento es que hay un presupuesto que no se está aplicando, por lo que mantengo mi criterio, si me dan un dinero para esto, yo así debo aplicarlo”.

Aunque, reitera “quedo conforme con el informe”.

¿Qué propone Chanlatte?

“Propongo se cambie el formato distribución para las federaciones, no solo eso, deberíamos tener un manual para los jefes de misión, para que sepan hasta donde llegan sus responsabilidad, ya que como Jefe de Misión de los Juegos Panamericanos de Cali, no sé hasta dónde llego”, se pregunta.

¿Se va del COD Chanlatte?

“Lo he pensado en renunciar, el COD es un organismo que lo pueden dirigir 5 personas, por lo que no descarto irme, el COD no está hecho para mí”, revela.

El COD hará un conversatorio con las federaciones deportivas nacionales y la prensa para detallar y esclarecer como distribuyen los fondos para los venideros Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos Junior. El evento será a las 10:30 de la mañana en sus instalaciones.

