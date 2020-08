Chanel Rosa no descarta posibilidad de un colapso sistema hospitalario por el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, no descartó que en el país se pudiera producir un colapso del sistema hospitalario como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus.

Rosa Chupany sostuvo que en la actualidad la infraestructura sanitaria del país no está colapsada, pero no se atreve asegurar que tal cosa no pueda llegar a suceder.

“No, no está colapsado, ahora bien, lo que yo no te puedo asegurar que eso pueda pasar en alguna vez, por qué, porque eso no depende del Servicio Nacional de Salud, eso depende de cómo nosotros podamos controlar la cantidad de casos, sobre todo de los casos graves”, insistió Chanel Rosa.

Rosa Chupany explicó que eso no depende del Servicio Nacional de Salud, sino de cómo se pueda controlar la cantidad de casos de coronavirus, pero principalmente de los casos de pacientes graves.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario del sector salud sostuvo que la clave tiene que ser que comience a bajar la curva de contagios, sobre todo aquellos en los que los pacientes presentan síntomas graves.

Agregó que, si observa lo que ha sucedido en otros países, ese es el tema que le ha dado con mayor fortaleza a los sistemas sanitarios de esas naciones.

“Pero eso depende mucho de políticas públicas sanitarias, y políticas públicas que no son sanitarias, y sobre todo depende de la actitud que tomemos todos nosotros como ciudadanos”, aclaró el responsable del sistema hospitalario público de la República Dominicana.

Reiteró que si se llega a producir un gran aumento de los casos graves de contagios del COVID-19, el sistema hospitalario puede colapsar.

El funcionario aclaró que en las últimas semanas han incrementado la cantidad de Unidades de Cuidados Intensivos para tratar de hacerle frente a las demandas que se han producido en ese sentido.

En tal virtud el director del Servicio Nacional de Salud aclaró que no todas las personas que mueren como consecuencia del coronavirus han estado en las unidades de terapias intensivas.

“Ese es un tema en el que yo he insistido bastante, es que en muchos casos las personas se deterioran bastante en el hogar, por cualquier razón, hemos tenido pacientes, en muchísimas oportunidades, que han llegado desde su casa a una Unidad de Cuidados Intensivos”, subrayó.

Explicó que, en esos casos, la oportunidad que los médicos tienen de revertir esa situación se hace bastante difícil.

