Chanel Rosa Chupany critica que gobierno de Abinader designe miembros de una misma familia en posiciones del Estado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany, criticó este miércoles a través de sus redes sociales que en el gobierno del presidente Luis Abinader, sean frecuentes los nombramientos de miembros de una misma familia en instituciones del Estado.

A través de sus redes sociales el exfuncionario manifestó que su hija no tiene trabajo pese a que ha cursado dos maestrías.

“Mi hija tiene dos maestrías ( sin becas ) , idiomas , graduada con honores y yo me paso los días distribuyendo su hoja de vida porque dijeron q no podían trabajar dos familiares en el Estado q era inmoral . Y de repente eso no era nada”, publicó Chupany.