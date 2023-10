CEVALDOM celebra sus 20 años en servicios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de agradecer el crecimiento, los desafíos superados y los logros alcanzados, la familia CEVALDOM celebra sus 20 años de servicios y trayectoria.

En el marco de la celebración de su vigésimo aniversario, CEVALDOM realizó una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de America Santa María de la Encarnaciòn, oficiada por el reverendo Padre José Puerta, acompañados de sus accionistas, reguladores, miembros del consejo de administración, clientes, colaboradores, amigos, y distinguidos invitados de la prensa.

El discurso de agradecimiento en la misa estuvo a cargo de Freddy Rossi, gerente general de CEVALDOM quien recordó en sus palabras todos los retos así como desafíos que han atravesado y superado, “Con inmensa gratitud reconocemos hoy el esfuerzo, la dedicación y el esmero que ha puesto un extraordinario grupo de profesionales por velar por el buen norte, la transparencia y la correcta ejecución de cada plan trazado de esta gran aventura.” enfatizó.

Cabe destacar que la empresa ha servido de soporte para la dinamización de procesos en el mercado de valores de la sociedad dominicana, basando sus servicios en una estructura sólida, transparente y segura, bajo una plataforma tecnológica vanguardista, destacaron sus mentores.

“Hoy quiero agradecer al equipo CEVALDOM. Que orgulloso me hace sentir representarles, poder llevarme la historia detrás de cada uno de ustedes y como he sido testigo del poder que tienen de transformar una ilusión en un objetivo cumplido. En 20 años, he tenido la dicha de soñar junto a gente apasionada, íntegra e incansable. Hoy les agradezco su confianza y su entrega, que sean parte de esta historia, que nos dieran la oportunidad de alcanzar nuestro propósito como empresa a través del trabajo bien hecho. Gracias muchachos.” culminó su discurso el Sr. Rossi.

Tras finalizar la misa de agradecimiento dicha institución realizó un cóctel en honor a todos sus invitados en el centro de eventos Portazul con la intención de continuar con el festejo de sus 20 años.

Las palabras de bienvenida del cóctel estuvieron a cargo de Laura Hernández, presidenta del consejo directores CEVALDOM, quien expresó que: “Agradezco la valentía que tuvieron nuestros accionistas de aventurarse a crear desde lo desconocido, confiados en que emprender este reto nos llevaría a aportar modernidad, pero, sobre todo, seguridad a ese renacer que experimentaba el Mercado de Valores en aquellos tiempos”.

Acerca de CEVALDOM

CEVALDOM nace de una iniciativa visionaria de la Bolsa de Valores, quien con la promulgación de la Ley No. 249-17 sobre el Mercado de Valores y la creación de la figura del depósito centralizado, reconoció el impacto de esta entidad en el desarrollo que hoy observamos en nuestro mercado. Es una infraestructura del mercado financiero que presta servicios esenciales al mercado de valores dominicano. Como tal contribuye en mantener la estabilidad, la resiliencia y la transparencia de dicho mercado, reduciendo riesgos sistémicos y salvaguardando los derechos de propiedad de los inversionistas sobre sus valores.

Cabe destacar que la organización internacional Great Place to Work Caribe y Centroamérica ha otorgado a CEVALDOM el reconocimiento como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en la República Dominicana y el Caribe, ocupando el 6to lugar dentro del indicado ranking y el 4to lugar de las empresas del sector financiero.