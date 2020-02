Céspedes rompe silencio y pretende estar listo para Día Inaugural

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PORT ST. LUCIE, Florida — Desde septiembre, el cubano Yoenis Céspedes se ha despertado a las 5 a.m. para completar su régimen de rehabilitación diaria. Lentamente, ha recuperado su agilidad en la parte baja de su cuerpo, después de varias cirugías en los talones y un accidente en su finca que resultó en una fractura del tobillo derecho.

En los inicios de los Entrenamientos de Primavera de los Mets, Céspedes ha tenido participación limitada en las prácticas de bateo y de fildeo con sus compañeros, pero también pasando tiempo con los preparadores físicos. Por semanas, su condición ha sido un misterio, debido a que decidió no hablar con los medios por toda la temporada.

Sin embargo, dicha decisión duró solamente una semana. Céspedes rompió su silencio la mañana del domingo, afirmando que pretende estar listo para el Día Inaugural.

“Si sigo progresando como vengo haciéndolo, sí”, expresó Céspedes, agregando que se siente “bien” y está “contento con el progreso”.

“Cada día sigo mejorando más”, continuó el cañonero. “No ha sido con la rapidez que deseo, pero mientras nos acercamos a la temporada, siento que estoy listo para comenzar ahora mismo”.

Céspedes, quien no ha disputado ningún encuentro desde julio del 2018, no trató el tema del accidente con un jabalí que resultó en la fractura de su tobillo.

“No hablaré del pasado”, agregó Céspedes. “Cometí un error y he pagado por eso, pero hoy hablaré del presente y del futuro”.

Para evitar cualquier audiencia de disputa por el accidente, el toletero aceptó una modificación en su contrato que disminuyó su contrato garantizado de US$29.5 millones a US$6 millones, más US$14 millones en incentivos. (Según una fuente, el valor base del pacto de Céspedes aumentará a US$11 millones cuando sea activado. Podrá ganar otros US$9 millones basados en sus turnos al bate.) Céspedes recalcó que el cambio en su contrato no es un factor que lo motiva de cara a esta campaña.

“Honestamente, no. Pienso que el dinero es importante, pero de cualquier manera, pensaba llegar con la misma motivación, así no hubiera cambiado la cantidad de dinero”, expresó Céspedes. “Creo que lo más importante, una gran motivación, es la gente que ha dicho que no podré hacerlo. Entonces saldré a demostrar que sí puedo”.

