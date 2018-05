(VIDEO) CESFRONT incauta cuatro paquetes de presunta droga en Dajabón

CESFRONT incauta cuatro paquetes de presunta droga en Dajabón EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.- Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CESFRONT, conjuntamente con miembros del C-2, incautaron este jueves cuatro pacas de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso aproximado de 20 libras, en esta ciudad. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

