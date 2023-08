César Villanueva comparte su trayectoria empresarial y delegación a su hijo César Danilo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El camino hacia el éxito empresarial puede estar lleno de desafíos y lecciones valiosas y nadie lo sabe mejor que César Villanueva, quien se describió este viernes como un eterno joven de Ciudad Nueva, que un día despertó y empezó a soñar en grande.

El fundador del Grupo Domex, manifestó que ha vivido un proceso de transformación personal y profesional, asimilando hábitos de vida que le han llevado a alcanzar niveles de conciencia excepcionales y a dirigir su atención hacia el bien común, el bienestar y el progreso.

“Pienso que soy una persona sencilla, yo no he hecho más nada que portarme bien; mi padre y mi madre me inculcaron ciertos valores para poder desarrollarme y tener los cimientos del carácter que tengo hoy como ser humano, como padre, como empresario, como fundador y me ha hecho entender e interpretar ciertas situaciones de la vida, que me atrevería a escribirlo en un libro”, expresó.

Villanueva habló en una entrevista exclusiva con la coach Lolita Suárez, en el programa «Atrévete a Transformarte» transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Villanueva destacó que el libro «Manifiesto de un Fundador», que publicó recientemente, es una obra audaz en la que comparte declaraciones quizás poco discutidas, pero que revelan una verdad oculta que todos llevan dentro. En este libro, el fundador de Domex comparte con generosidad las claves que le han ayudado a alcanzar el éxito en los negocios y que pueden servir de guía para otros emprendedores.

“En la medida en que tú desarrollas habilidades de comerciante te conviertes en un emprendedor, entonces si como emprendedor creces sólo eres un solopreneur, pero cuando tú eres emprendedor e intentas crear y dirigir equipos de personas, tú te conviertes en un empresario. Entonces el nivel máximo del sueño de un empresario es dejar un legado y traspasar la antorcha”, sostuvo.

Consideró que establecer un vínculo de conexión como empresario, es esencial para poder transferir el privilegio y patrimonio que ha logrado construir a sus hijos, por lo que a lo largo de su vida se ha dedicado incansablemente a asegurarse de que mis hijos se integren plenamente al proyecto empresarial de la familia.

“Agradezco a Dios la bendición de que mis hijos hayan asimilado con pasión y compromiso la misión que nos llevó a crear las empresas que hoy tenemos”, añadió el exitoso empresario.

Para César Danilo Villanueva hijo, el proceso de delegación ha sido un trayecto en el que se han enfrentado diversos retos, que lo llevaron a que asumiera la posición de director en la empresa familiar.

«Todo ha sido un trayecto, un camino en el cual entiendo que desde el punto de vista de mi padre fue planificado, pero desde mi perspectiva tuvimos muchos retos», manifestó el director general de Domex.

Contó que desde muy temprana edad ha estado estrechamente vinculado con la empresa y sus servicios, debido a que su padre siempre lo involucró activamente, llevándolo a la oficina desde pequeño, incluso durante las vacaciones.

«Mientras mis amigos estaban en campamentos, yo estaba en Domex sacando copias, haciendo diligencias o entregando paquetes», relató César Danilo, al tiempo en que manifestó que esa cercanía creó en él un fuerte sentido de pertenencia hacia la marca y la empresa.

Resaltó que durante su estancia en el extranjero, realizando su maestría, se dio cuenta de que su sitio estaba con su padre, su familia y en la empresa familiar en Santo Domingo. No se veía en ningún otro lugar.

Su pasión por el trabajo y su deseo de involucrarse en los procesos de la empresa, le llevaron a desarrollar su liderazgo dentro del grupo, donde siempre demostró al equipo que podía realizar todas las funciones que cualquier otro miembro ejecutaba, consolidando así su posición como un líder dentro de la organización.

