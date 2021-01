César Valdez y las Águilas se dan una tregua en busca de conquistar la Serie de Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- César Valdez nunca pensó que estaría en el dugout de las Águilas Cibaeñas, pero la mañana del martes declaró que le han recibido de buena manera en la cueva del equipo con el que ha mentido su mayor rivalidad desde el box en la pelota dominicana.

Valdez, programado para tirar el segundo juego de Dominicana, se integró a los entrenamientos en calidad de refuerzo de los campeones nacionales, junto al relevista Jumbo Díaz y Marcos Mateo.

“Los fanáticos tienen que entender que Licey y Águilas somos dos franquicias que salimos a darlo todo y las de mayor rivalidad deportiva en el país, pero lo que pasa en el terreno ahí se queda”.

Dijo que su caso con Jonathan Villar, “que yo sé es un buen muchacho, yo tampoco soy de problemas ambos hemos superado el asunto”.

Preguntado sobre su intención con el equipo la define como un orgullo representar a la República Dominicana “y ahora lo hago gustoso con las Águilas Cibaeñas, que me han dado la oportunidad de ir de nuevo a la Serie en la que he estado varias veces sin poder ser campeón, espero lograrlo ahora”. Expresó que se siente bien estar en el estadio Cibao donde he tenido buenas apertura.

¿Cómo lo convencieron?

César al principio de ser invitado tenía sus dudas, por como terminó la serie final con los Gigantes, con su cuello adolorido.

“No sabía si iba a venir, pero me siento bien de salud, voy recuperándome con descanso, terapia y masajes por lo que estamos aquí ya para aportar nuestro granito de arena y lo más que podamos para ayudar”, precisó.

Reveló que fue Manny García el primero que le habló y luego Ángel Ovalles. “hablamos y acordé con ellos unirme al equipo donde tendré el honor de jugar para Fermín lo que es interesante, es un placer trabajar donde él es dirigente. Voy a dar lo mejor de mí“.

Conoce mucho del equipo de México

Sobre su apertura en el segundo juego de la serie ante los anfitriones de México Valdez revela que “iré enfocado en hacer lo mejor, conozco a los bateadores un poco, ya que trabajé varios años en México, aun así no podemos confiarnos tenemos que ir a batallar”.

Sin embargo el veterano lanzador sabe que no puede ir confiado ante sus rivales, por lo que pretende prepararse bien como es su costumbre ante un trabajo que requiere de su mejor presentación.