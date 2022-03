César Fernández: “El gobierno debe eliminar subsidios de los combustibles a empresas y empresarios del transporte”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, vaticinó hoy “un panorama muy sombrío” para el mundo por el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania desde hace ya varias semanas.

Entrevistado en el programa Encuentro Extra, por Color Visión, Fernández destacó que a raíz de la invasión, por parte de Rusia a Ucrania, Europa y Estados Unidos han impuesto graves sanciones a Rusia, las cuales han comenzado a tener un efecto negativo en las economías de muchos país, incluida la República Dominicana.

“Yo pienso que es un panorama muy sombrío para el mundo y mucho más sombrío para países de economías emergentes como la República Dominicana, en el sentido de que cada día que pasa se agrava la crisis y entran nuevos elementos. Por ejemplo, el más reciente es el de los Estados Unidos, que no van a importar 550,000 barriles diarios de petróleo, un contrato que se había hecho a futuro. Eso quiere decir que automáticamente va haber un costo directo de los Estados Unidos, y mucho menos de compra de petróleo barato para República Dominicana”, agregó.

El dirigente político señaló que, debido a la guerra, en estos momentos el galón de gasolina premium debería costar alrededor de 400 pesos, lo que sería “letal” para la economía dominicana, puesto que incidiría en los demás precios.

“Ucrania y Rusia son los principales exportadores de sorgo, maíz soya y materias primas, que son para nuestro producto básico como el pollo, el cerdo. Nuestra siembra de urea, por ejemplo, que viene desde Rusia va a disparar los precios, por lo que ya estaremos hablando de inflación por encima de los dos dígitos. Esto es inmanejable, es por eso que pienso que la responsabilidad del presidente de la República y su equipo deben aterrizar para evitar el brutal impacto que tendrá en el país esta crisis”, aseguró.

Fernández comentó que todas las organizaciones hicieron campaña política en medio de una pandemia y que ahora se le ha sumado el problema Ucrania-Rusia, criticando además, que el mandatario “se haya involucrado en un proceso de campaña electoral en lugar de concentrarse en gobernar”.

Dijo que “el proyecto reeleccionista comenzó desde el primer día, porque él habla una vez a la semana en diferentes escenarios, lo que implica reelección”.

“Yo tengo 23 años al lado de Leonel Fernández y aprendí de él, que solamente un presidente está en la calle cuando está en reelección, recordemos cuando Danilo empezó incrementó la visita sorpresa de una a dos a la semana, era cuando se estaba apostando a modificar la Constitución por una segunda ocasión”, sostuvo.

Señaló que como oposición le han solicitado al presidente Abinader gobernar, para solucionar los problemas nacionales y los retos que tiene la República Dominicana en estos momentos, y reparó en la necesidad de prestarle atención a la producción agrícola.

“El arroz, las habichuelas, el pollo han aumentado sus precios lo que está dificultando la alimentación de la población”, comentó.

Los combustibles

Fernández también abordó el tema del aumento de los combustibles. Recomendó a las autoridades quitar el subsidio a empresas y transportistas.

“Todos los empresarios del transporte lo que tienen es un negocio. Nosotros tenemos que ser honestos y decirle al pueblo que eso no está bien. El gobierno debería focalizar los subsidios a las personas que realmente lo necesitan, como la gente pobre. El transportista que tiene un negocio que compre su combustible al precio del mercado, lo que te quiero decir con eso es que la Fuerza del Pueblo ha hecho planteamientos claros para resolver los problemas, hemos hablado de inversión en el campo para empujar la producción nacional, así como la focalización de los subsidios sociales”, puntualizó.

Verja en la frontera

César Fernández dijo que a pesar de que se hizo el anuncio de la construcción de la verja para controlar la inmigración ilegal, trasiego de armas, drogas en la frontera, esta no se ha elaborado.

“Hasta el viernes allí solo estaba la zapata que dejó el presidente Luis Abinader. Intentamos indagar, pero nos informaron que eso es seguridad nacional, eso lo entendemos, pero que digan si ya se licitó la construcción y cuando empieza. Entendemos que aquí hay que aplicar la ley de migración. Tú puedes poner un muro del tamaño que sea, el muro de México, cualquier mar, entre África y Europa cruzan los canales, la necesidad la necesidad mueve al inmigrante, entonces no puedo hacer nada con un muro si el que tiene la llave del muro e corrompible”.

Reforma a la Constitución

A juicio de Fernández, lo que buscan el gobierno y el PRM es bajar el porcentaje establecido para la elección del presidente en las elecciones nacionales, que es de 50 más uno.

“Están captando a los alcaldes de otros partidos para la reelección de Luis Abinader, porque no cuentan con los votos. No tienen estructura para garantizar el 50%, de hecho hoy no tienen para el 40 más 1. El PRM no pasaba del 35% hasta la ruptura del PLD con la salida del expresidente Leonel Fernández, aunque Abinader ganó, lo hizo con el apoyo de sectores externos, al que le ha dado la espalda”, opinó.

Fernández dijo que la organización que dirige Leonel Fernández está abierta al diálogo, pero que descubriendo que los temas que se están tratando en el Consejo Económico y Social, ya hay temas que están en el Congreso Nacional, por lo que no le harán el juego a las acciones del gobierno.-

