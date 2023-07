César Fernández dice PRM demuestra que no tiene la capacidad de exponer el origen de sus aspirantes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director de Propaganda del Partido Fuerza del Pueblo, César Fernández, dijo este lunes que acaban de inscribir 115 precandidaturas a cargos congresuales y municipales «sin necesidad de ir la CIA, ni al FBI, ni a la DEA», a su vez que acusó al partido de Gobierno de «no tener la capacidad de mostrar el origen y la naturaleza de sus aspirantes».

Fernández dijo que esas inscripciones se hicieron amparadas en la Ley 33-13 y la Ley Electoral 20-23, que son legislaciones bajo la Constitución de la República Dominicana.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó la semana pasada que había enviado los documentos de sus precandidatos a la Embajada de los Estados Unidos, a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a la Procuraduría General de la República, Participación Ciudadana y a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a fin de que se conozca la vida personal de cada uno de ellos.

En ese contexto, César Fernández reiteró que lo único que demuestra el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, es que no tienen la capacidad de mostrar el origen y la naturaleza de sus aspirantes.

“Dentro de su fila actual, candidatos del PRM que se acaban de inscribir teniendo problemas con la justicia, y la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino aparentarlo, es cierto que hasta que un ciudadano no sea condenado tiene derechos civiles hábiles y puede ser candidato, pero si usted es tan serio y todo su gobierno es como una tacita de cristal, entonces, dígale a esa gente no se inscriba”. Sostuvo Fernández.

El también director del Comité Técnico Electoral de la Fuerza del Pueblo dijo durante su participación en el programa Telematutino 11, que en el país se hizo renunciar a un primer ministro de la Presidencia y no se ha acusado de nada, sin pruebas.

Asimismo, sostuvo que «hay un ciudadano que se inscribió en el PRM y pago 100 mil pesos y está acusado de violación de menores, ¡señor váyase a defender su dignidad en los tribunales!, y cuando esté libre de todo pecado, entonces inscríbase en las próximas elecciones”, manifestó.

Destacó que el PRM miente y sus debilidades quiere ponerlas en la mano de la oposición.

Indicó que en la Fuerza del Pueblo no hay que pagar 100 mil pesos para participar con una candidatura en las próximas elecciones del 2024.

Informó que en la FP se inscribieron 4,244 precandidatos y precandidatas, y en un 95 %, todos tienen sus documentos en orden, que certifican que no están involucrados en problema de drogas o de otras índoles.

Relacionado