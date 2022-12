César Fernández dice Fuerza del Pueblo es oportunidades para todos; “esta es la última Navidad del bendito cambio”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de propaganda del partido la Fuerza del Pueblo, César Fernández, sostuvo este jueves que la organización partidaria a la que pertenece tiene el desafío de seguir convenciendo a la población de que con Leonel Fernández no hay “cambio”, sino garantías de que se hará lo que el exmandatario hizo en sus pasados gobiernos, brindar oportunidades para todos.

Dijo además que entre los principales desafíos de la Fuerza del Pueblo está seguir creciendo, y entiende que para el mes de mayo del siguiente año habrán completado los dos millones de afiliados.

“Y decirle a la gente que esta es la última Navidad del bendito cambio, ya nada más le quedará una al cambio, ya vienen las navidades de la Fuerza del Pueblo”, sumó.

Fernández fue entrevistado por los periodistas Alberto Tavárez, Héctor Luzón y Valentín Pérez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que la figura del presidente de la Fuerza del Pueblo está sólido y que si las elecciones del año 2024 fueran hoy Fernández resultaría ganador con dos o tres puntos por encima del presidente Luis Abinader.

“El presidente está sólido, dos o tres puntos por encima del presidente Abinader, ya estamos llegando al 40 por ciento y después que lleguemos al 40 no se nos va a pegar nadie”, expresó.

Transporte y movilidad

Durante la entrevista, el dirigente político manifestó que en el tema transporte y movilidad la presente administración ha tratado de implementar soluciones buenas, sin embargo, no son las ideales.

“Un plan de tránsito y movilidad no es solamente parqueo, no es solamente señalización, no es solamente cambio de vías, es un plan completo que debe llevar transporte colectivo masivo, tren, autobuses, luego restricción de acceso vehicular y, finalmente, las obras como túneles y elevados”, sumó.

Dijo que la Fuerza del Pueblo tiene plan integral que ha sido fundamentado en un estudio profundo que iniciaron con el doctor Fernández en el año 2017, e incluso tal planificación incluye la construcción de estaciones de metro desde Santo Domingo hasta Santiago.

