César Fernández asegura huelga se debe a incumplimiento del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, César Fernández aseguró este lunes que la huelga que se desarrolla en el Cibao, y que incluye 14 provincias de esa región, se debe al incumplimiento constante por parte del Gobierno a lo que promete, ya que todos los días prometen obras en todo el país y al final terminan haciendo nada.

Refirió, que el Gobierno ha anunciado muchas obras y no ha hecho prácticamente nada, como es el caso de San Francisco de Macorís, donde la circunvalación está en un proceso de ejecución de un 15%, el Instituto de la Cultura no se le ha pegado un block, la ampliación de la clínica municipal está en un 30%, y la ampliación de la carretera Controba-San Francisco no ha iniciado, entonces, ha habido mucho incumplimiento dijo.

“Este gobierno está lleno de promesas incumplidas por parte del presidente de la República, la gente apostó a un cambio y el cambio no existe, en lo único que se visualiza es en los ajustes que el Gobierno hace para sus propios beneficios, y sus más cercanos colaboradores”, afirmó el dirigente político.

Prosiguió diciendo, que en el discurso del pasado 27 de febrero, el presidente de la República anunció 485 obras a través del Ministerio de Obras Públicas y apenas el 6% ha iniciado; y en febrero del 2020, prometió 38 obras y solo se ejecutaron dos, ambas relacionadas con el mantenimientos de puentes, lo que pone de manifiesto una falta de gerencia enorme.

Estas declaraciones fueron dadas al ser entrevistado en el programa Matinal, conducido por los periodistas Persio Maldonado, Laura Castellanos y Alberto Caminero.

