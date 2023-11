César Fernández: Anuncio del Gobierno sobre renegociación de contrato Aerodom «es para tontos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario nacional de propaganda de la Fuerza del Pueblo, César Fernández, afirmó que el anuncio hecho por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sobre la renegociación del contrato con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, (Aerodom), es un anuncio para “tontos”.

De acuerdo a comunicado enviado este jueves, argumentó que el Gobierno ha tomado prestado en tres años unos 26 mil millones de dólares y no ha podido concluir la extensión de la línea del metro de los Alcarrizos, una obra tan necesaria e importante para el desarrollo del país y la ciudadanía.

“El Gobierno ha tomado prestado unos 26 mil millones de dólares y no ha podido concluir tres kilómetros de línea de metro que te dejaron contratado, entonces tú me estás diciendo que vas a hacer el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con 140 millones de dólares, cuando vale 230, y me estas diciendo que vas a construir los pasos a desnivel combinados, que van desde la República de Colombia, pasando por la calle Carlos Pérez Ricard, hasta la Jacobo Majluta con 60 millones de dólares, cuando vale 180 millones”, indicó Fernández.

El profesional de la ingeniería fue enfático al afirmar que ese anuncio es para tontos, porque si no se han podido terminar tres kilómetros de línea de metros aéreos y 800 de túnel en tres años, entonces queda evidenciada nuestra afirmación .

“Nadie va a creer que se van a construir todas esas obras anunciadas con un dinero que se va a tomar por adelantado, que no te corresponde, porque las concesiones se pagan cuando se liquidan los beneficios todos los años; entonces tu estas diciendo que vas a tomar unos recursos de un contrato que se vence en el año 2030,y todos los contratos de concesión deben ir a una licitación, y estas cobrando un fit de 800 millones de dólares por adelantado , y estás garantizando 30 años más de contrato”, sostuvo el dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP).

Finalizó diciendo que, según el anuncio del ejecutivo ese dinero será utilizado en 6 meses y nosotros nos hacemos la siguiente pregunta: “Cómo va a hacer eso posible si en tres años se han tomado prestado unos 26,200 millones de dólares y no han recibido un buen uso” .

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”, conducido por el connotado periodista Elvin Castillo.