César Fernández: “Abinader promete cantidad exagerada de obras que no podrán ser ejecutadas en su totalidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO- César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, expresó que el presidente de la República, Luis Abinader está prometiendo una cantidad exagerada de obras y modificaciones que no podrán ser ejecutadas en su totalidad.

“Anda como hombre que quiere conquistar una mujer ofreciendo cosas, pero cuando llega el día la dama se da cuenta que es puro bulto, tal y como ha pasado en San Francisco de Macorís, donde por dos ocasiones ha prometido obras y nada ha sucedido, lo que ha provocado reacciones de las organizaciones populares por el incumplimiento de las mismas”, sostuvo Fernández.

Al ser cuestionado sobre el aumento a la tasa de interés del Banco Central, Fernández apuntó, que es una medida eficaz para controlar la infracción.

En ese orden, puntualizó que la funda de cemento actualmente tiene un valor a RD$480 pesos y que ese monto corresponde al doble del pasado año donde costaba RD$200 pesos.

“Entiendo que el Gobierno tendrá que aplicar políticas focales al sector construcción, porque es un dínamo de la economía, no solo de la construcción per se, sino en todo lo que está alrededor, como la mano de obra, negocios, alimentación del personal, cuyos trabajadores cobran cada 15 días y gastan ese dinero de inmediato” manifestó.

Destacó que existe la intención de modificar la Constitución para obtener el 40 o 45 %, a su pensar “el presidente Abinader no sabe con qué ganó las elecciones pasadas, con un PLD dividido que trajo una distracción en lo tradicional del electorado, segundo, una pandemia donde la mitad de la gente no fue a votar frente a la estructura del 52 % y el tercer factor es un PRM, que tiene un 35 % consolidado, restándole el 4 % de los aliados y el 13 % de gente que no es de Luis” aclaró el dirigente político.

Finalmente, afirmó que la Fuerza del Pueblo, es el partido que está más preparado para ganar en el 2024, acudiendo que hace algunos meses depositaron el primer padrón con 650 mil miembros y hoy suman los 700 mil, con 52 secretarias activas y un presidente como Leonel Fernández que está a la vanguardia con posiciones políticas concretas, respecto al mal manejo del Estado y los errores del presidente.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Al Filo, el cual se transmite todos los domingos por el canal 25, dirigido por los comunicadores Bienvenido Durán y Ariel Gutiérrez.

Relacionado