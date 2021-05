César “El Abusador” será extraditado a PR; abogado dice no ha delatado a nadie de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Joaquín Pérez, abogado de César Emilio Peralta “El Abusador, apresado por narcotráfico, reveló que su cliente será extraditado hacia Puerto Rico (PR) y aclaró que este no ha delatado a nadie de República Dominicana como se ha estado rumorando.

“César no ha delatado a nadie, no ha hablado y no ha confesado ” porque no tenía abogado hasta hace dos semanas y que por lo tanto no se había reunido con nadie”, precisó durante su intervención en un programa radial local.

Asimismo, precisó que Peralta no ha tenido ningún contacto directo con las autoridades de Estados Unidos y descartó que “El Abusador” fuera la persona que delatara al diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz, apresado en Miami por narcotráfico.

En ese sentido, durante su intervención en el programa El Sol de la Tarde, negó que su cliente haya tenido contacto con las autoridades dominicanas y dijo que el proceso que se le sigue a su esposa en el país es injusto, “por que ella no cometió nada de lo que le acusan”.

“El Abusador” fue arrestado en Colombia a finales del año 2019 y todavía se encuentra allí a la espera de su extradición.

