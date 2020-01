César el Abusador niega sea propietario de negocios allanados por autoridades; habló sobre David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presunto narcotraficante, César Emilio Peralta (César el Abusador), quien se encuentra detenido en Colombia desde el pasado 2 de diciembre a espera de ser extraditado a Estados Unidos, reveló a una periodista dominicana radicada en ese país que no es el propietario de las 40 propiedades allanadas por las autoridades de este país como ellas mismas han informado.

En una conversación de una hora y media sostenida con la comunicadora Carol Pérez, la cual divulgó en la emisión estelar de Telenoticias, del canal 11, de este jueves, Peralta negó la versión ofrecida por las autoridades dominicanas desde el mes agosto, cuando se hicieron los allanamientos a propiedades que incluyen diferentes tipos de negocios y apartamentos.

Según narró la comunicadora, Peralta, quien se encuentra en el Bunker de la Fiscalía de Bogotá, lugar donde solo están los presos de máxima seguridad, le pidió que explicara que solo tenía vínculo con cuatro de esos establecimientos intervenidos.

Pérez agregó que Peralta afirmó que solo con cuatro de esos negocios tenía vínculos, “no que era dueño, sino que hacía fiestas”.

VIDEO DONDE LA COMUNICADORA CAROL PÉREZ HACE LA REVELACIÓN DE CÉSAR EL ABUSADOR, TOMADO DEL CANAL DE YOUTUBE DE TELENOTICIAS

Según el testimonio, el arrestado organizaba fiestas con los artistas populares en la discoteca Kuora, en Villa Consuelo, Aqua, en la Ortega y Gasset, Flow y VIP.

Pérez, quien figura en la lista de las personas que César El Abusador autorizó lo visiten, éste le confesó que no tiene que ver nada con los demás establecimientos intervenidos por las autoridades.

Sobre David Ortiz

Sobre el expelotero David Ortiz, le recordó a la comunicadora que eran vecinos y que le ha enviado mensajes de solidaridad tras el atentado del que fue víctima en junio del año pasado.

“Él me dice que no sabe cómo lo ligaron con lo que le sucedió a David. También dijo que cuando a Ortiz le dieron el tiro pues él fue a la clínica a ver cómo estaba y que como estaba en el proceso lo ligaron a eso, pero que lo único que tiene para el señor Ortiz es admiración y que el propio David dice que él es un excelente vecino”, contó la comunicadora.

Agregó que el supuesto narco le confesó que parte de las especulaciones que se han vertido en el país sobre el atentado al Big Papi lo que da es mucho pesar, “porque David es una persona que queremos tanto”.

Ningún funcionario de RD lo ha visitado

La comunicadora dijo que César El Abusador confesó que ningún funcionario de la República Dominicana ha ido a visitarle, y mucho menos los funcionarios consulares.

Sobre extradición

Tras ser consultada por el presentador de Telenoticias, Ariel Manzanillo, sobre cuándo será extraditado César Emilio Peralta a Estados Unidos, la profesional de la comunicación recordó que el proceso puede durar de uno a dos meses, y a veces se toma hasta más tiempo.

“No sé por qué la gente insiste que lo llevan, que lo llevaron o que se lo van a llevar. Ese es un proceso largo, de mucho protocolo, que el Gobierno colombiano es que tiene que dar los permisos para que él se vaya. Es un proceso que va a la Suprema Corte de Justicia y luego al presidente de la República”, explicó.

En tal sentido, aseguró que a César El Abusador le quedan par de meses en ese país.

No se declara culpable

Con relación al expediente presentado por las autoridades norteamericanas donde figura junto a Ramón Antonio Rosario (Toño Leña), y su hijo, negó rotundamente la acusación, alegando que no tiene nada que ver con el caso que tiene jurisdicción en la ciudad de Miami.

En la entrevista con Carol Pérez, el presunto narco no admitió los cargos que se le imputan, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana.

“Él no se declara culpable de nada, porque dice que no es un santo. Sí me confesó que estuvo preso en Najayo y que fue ahí donde conoció a Toño Leña, que se hicieron amigos pero que nunca han sido socios”, expresó Pérez.

Peralta fue arrestado el 2 de diciembre del pasado año en Cartagena de Indias, Colombia, tras la Procuraduría General de la República Dominicana colocarle un alerta roja internacional contra él y su esposa.

Es pedido por las autoridades de Estados Unidos para ser juzgado por los cargos de narcotráfico y lavado de activos.

Anuncios

Relacionado