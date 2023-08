Aspirante a diputado dice reelección presidencial «está garantizada» con padrón de más 3 millones inscritos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El precandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santo Domingo Este, César Díaz, aseguró que la reelección del presidente de la República, Luis Abinader, está garantizada con el padrón de 3 millones 92 mil 289 inscritos que entregaron a la Junta Central Electoral (JCE) ayer jueves.

Aunque el mandatario anunciará si se postulará o no al cargo en los próximos días, el dirigente perremeísta manifestó estar confiado de que la reelección es una realidad y de que la cantidad de afiliados al partido de gobierno crecerá mucho más después de octubre.

Díaz emitió sus comentarios al ser entrevistado por los comunicadores Milcíades Guevara, Maxiel Abreu y Maikel Méndez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).



“Auguramos que la reelección del presidente Luis Abinader con esos tres millones de votos está asegurada, porque un partido con una membresía de más de tres millones y cuando se reinicien las nuevas inscripciones después de las primarias estaríamos nosotros rondando los cuatro millones de inscritos en nuestro Partido Revolucionario Moderno”, expresó.

Aspiraciones

El precandidato manifestó que aspira llegar a la Cámara de Diputados para someter iniciativas que vayan en beneficio no solo de los munícipes de Santo Domingo Este, sino de toda la República Dominicana.

En el caso particular de su municipio, consideró que tanto los diputados como los senadores que han tenido a lo largo de los años han presentado pocas propuestas que logren un beneficio significativo para Santo Domingo Este, a pesar de tener el poder para hacerlo.

“Hemos visto varios diputados, no solamente de nuestro partido, también de la oposición y no estamos conforme con lo que han hecho hasta ahora”, acotó.

Precisó que los legisladores, además de presentar propuestas, deben ser un verdadero gestor para que sus demarcaciones sean tomadas en cuenta, de manera que cuando se aprueba el proyecto de ley de presupuesto y gasto público sean incluidas en las obras que impactan a sus ciudadanos como son hospitales, universidades, entre otras.

“Vamos a ir al Congreso a proponer proyectos de ley, iniciativas a favor de nuestros envejecientes, a favor de nuestras leyes migratorias, sabemos que tenemos una ley migratoria, pero para poder evitar el trasiego de los haitianos necesitamos que se modifique para implementar un régimen de consecuencias más drástico”, agregó.

Precisó que la decisión final en la contienda interna que se acerca la tienen los electores, sin embargo, sabe que sus propuestas cuentan con una buena valoración, así como el trabajo social y comunitario que ha venido realizando.

Relacionado