César Dargam afirma sector empresarial sólo asume compromisos medibles

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante la proyección de que el sector empresarial incrementará su inversión a más de US$30,000 millones en 2024, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, aseguró que no asumirán ningún compromiso que no sea medible y que no pueda ser cumplido.

Aseguró que las declaraciones previas del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada en este aspecto están orientadas a cuestiones que son monitoreadas y medidas por el Departamento de Cuentas Públicas y Estadísticas Económicas del Banco Central.

“Sobre la base del comportamiento que ha tenido el país nos sentimos cómodos de hacer un compromiso de en este año 2024 que esa formación bruta de capital tenga un aporte del sector privado de alrededor de esos US$30,000l millones, que podría crecer en estas condiciones de estabilidad hasta US$50,000 millones en los próximos cuatro años”, indicó.

Dargam habló sobre el tema al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

Señaló que esta inversión de US$30,000, que supera el producto interno bruto del país, que ronda los US$115,000 millones al año, llevaría al país a tener un crecimiento en el 2024 por encima del 5 % y que esto se mantenga de forma sostenida en los últimos cuatro años, duplicando en el mediano plazo el PIB del país.

Asimismo, mencionó que promueven que en los próximos 4 años, al menos el 10 % de los fondos del mercado de capitales puedan ir a inversiones en el sector productivo y de esta forma dinamizar aún más la economía.

“Sobre la base de eso y eso es formación bruta de capital, según registra el propio Banco Central, al mismo tiempo nosotros hemos hecho un planteamiento de que actualmente en el mercado de capitales existen bajo custodia US$45,000 millones; la mayoría están colocados en el sector público y nosotros estamos promoviendo una transición que permita la diversificación del destino de esos fondos”, expuso.

Madurez del sector y reforma fiscal

Dargam destacó que el sector empresarial del país ha alcanzado un nivel de crecimiento y madurez que ha originado que sus propuestas no vayan orientadas únicamente a temas económicos, sino que actualmente estas colocan al mismo nivel el desarrollo productivo y humano de la nación.

Hizo hincapié en que bajo el desarrollo productivo abordan el tema fiscal, donde en definitiva, debe haber un ajuste porque inclusive, es un compromiso en la Estrategia Nacional de Desarrollo del país, y por ello se han preocupado en presentar los pilares que debe tener ese ajuste.

Afirmó que una reforma fiscal debe ser pro crecimiento, simplificando trámites, eliminando burocracias y duplicaciones, y fomentando la generación de empleo e inversión en la República Dominicana.

“Eso es posible, que revisemos cuál es la calidad del gasto de la República Dominicana y que también se tomen medidas en sectores fundamentales como el eléctrico, porque las pérdidas que se vienen acumulando al final del día generan un efecto lesivo en nuestras finanzas públicas, entonces es una visión integral que tenemos que tener la necesidad en este momento de conversar de frente”, consideró.

Seguridad social

Durante la entrevista, el vicepresidente del Conep opinó que las propuestas de cambio en el sistema de seguridad social deben llevar a una discusión detallada, señalando que «lo popular no siempre es lo correcto y lo correcto no siempre es popular».

“Es popular en estos momentos pararnos y decir todo ese tipo de cosas que lo que procuran es destruir un sistema que mucho o poco ha aportado al nivel de estabilidad que nosotros tenemos”, agregó.

En lugar de desmantelar, indicó que se debería trabajar para mejorar el sistema de seguridad social, reconociendo los avances logrados hasta ahora, como la cobertura de salud para el 100 % de la población y un número creciente de contribuyentes al sistema de pensiones.

«Debemos buscar formas de mejorar la cobertura y las pensiones en base a lo construido, no destruirlo», concluyó.