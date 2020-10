Cervecería y The One lanzan campaña “No es de amigos” para orientar jóvenes ante efectos pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Cervecería Nacional Dominicana (CND) informó este martes que inició la campaña de concienciación “No es de amigos” de manos de su producto The One, con la cual busca llevarle un mensaje a los jóvenes dominicanos de que no son inmunes a los efectos y contagio del coronavirus COVID-19, por lo cual les recomienda cumplir con las medidas y protocolos sanitarios emitidos por las autoridades de salud.

En una entrevista realizada a Cándida Hernández, directora de marketing de Cervecería Nacional Dominicana, indicó que desde el inicio de la pandemia la empresa ha estado atenta a la situación de crisis sanitaria que vive el país.

Hernández resaltó que Cervecería ha brindado total apoyo a las autoridades dominicanas para evitar la propagación y contagio del coronavirus.

“Con ella enviamos un mensaje irónico, que busca llamar la atención de que la lucha contra este terrible virus aún no termina, destacando la importancia de no relajar las medidas que las autoridades han definido, y de que no es tiempo todavía de bajar la guardia”, expresó Hernández.

En tal sentido, refirió que la empresa entiende la situación de muchos jóvenes dominicanos que están cansados de la situación de confinamiento, en el entendido de que nunca antes habían vivido algo similar.

“Sabemos que algunos jóvenes están cansados, pero el virus aún sigue presente y todos debemos seguir siendo responsables. Reencontrarnos sin seguir las ordenanzas oficiales, puede estar poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestros amigos más queridos, y también amenazando nuestra propia seguridad. De ahí el título de nuestra campaña: “No es de amigos”, puntualizó.

Hernández agregó que las autoridades dominicanas están realizando grandes esfuerzos para preservar la vida de los dominicanos, razón por la cual refiere que es una responsabilidad de todo ciudadano cumplir con las normas de salud establecidas.

Igualmente, indicó que conjuntamente a la campaña “No es de amigos”, Cervecería Nacional Dominicana realiza distintas iniciativas y acciones para orientar a todos los grupos de la población, jóvenes y adultos, para así asumir con seguridad el proceso de desescalada y la recuperación del país.

“Cervecería, como empresa, ha venido ejecutando numerosas iniciativas, acciones y campañas para unir a los dominicanos en el objetivo común de superar esta crisis sanitaria, económica y social”, aseveró Hernández.

En ese orden, la ejecutiva resaltó que Cervecería ha implementado distintas acciones, al tiempo de aportar unos 100 millones de pesos, además de la donación de 32,000 litros de alcohol, junto a Ron Barceló, gel sanitizante y agua embotellada, así como la entrega de insumos de protección para el personal médico, de enfermería, de la Policía Nacional y miembros de organismos de socorro, pequeños comercios y colmados.