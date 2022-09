Cervecería descarta celebración de Premios Soberano este año

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo a las declaraciones de la gerente de relaciones públicas de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), Bethania Ortega, los tan esperados Premios Soberano no se realizarán este año.

“La fecha no la tenemos porque no hemos llegado a definir totalmente esa parte, pero definitivamente este año no sería posible”, expresó.

Sobre las diferencias entre la Cervecería y la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que pudo haber sido la razón que haya mermado la celebración del referido galardón, Ortega, sostuvo que ya han llegado a un acuerdo.

“Finalmente, llegamos a un acuerdo con Acroarte, estamos muy contentos con eso, porque, al final, tenemos un objetivo común que es poder materializar el premio”, aseguró Ortega durante una entrevista al periódico el Diario Libre.

También, destacó que con estos acuerdos, los premios tendrán un mayor nivel de participación, así como diversidad y mayor transparencia en la selección de nominados y ganadores.

Por su parte, el periodista y miembro de Acroarte, Eury Cabral, señaló la mañana de este jueves que uno de los cambios que no aceptó el gremio de cronistas es que fueran ellos quienes seleccionan los nominados y ganadores de los premios, sino por votación del pueblo.

En ese sentido, argumentó que esa postura no fue aceptada, “se lo dijimos muy claro a la cervecería y lo entendió al final, porque en la declaración que dio la cervecería dice: Acroarte será nominado y decidiendo los ganadores”.

En su participación en el programa radial “El Sol de la Mañana”, Cabral fue enfático en indicar que tanto Acorarte como la Cervecería Nacional son muy necesarios para celebrar el Soberano y que “clarificado eso, lo que se vio es que ya para final de año era muy complicado y difícil, y se decidió que en marzo del año que viene se va a hacer un gran espectáculo, premiando el año 2021 y el 2022, con le mismo criterio que hace Acroarte”.

Tras detallar esos criterios, el también economista puntualizó que habrán algunos renglones en los que el público puede participar a través de “las técnicas modernas”.

Igualmente, admitió que Acroarte necesita adecuarse a la modernidad y que están abierto a adecuarse, pero sin quitarle su “esencia”.

“Lo importante es que ya se llegó a un acuerdo”, ponderó.

