Cerúndolo se derrumba ante un Khachanov a un nivel mayúsculo en el Miami Open

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El argentino Francisco Cerúndolo no pudo repetir la gesta de alcanzar las semifinales del Miami Open y cayó este jueves en cuartos ante el ruso Khachanov por 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos.

El ruso, que completó un partido brillante y se mostró incontestable, alcanza unas semifinales como ya hiciera en el último año en Australia y el Abierto de Estados Unidos. Se medirá con su compatriota Daniil Medvedev este viernes por un puesto en la gran final.

La derecha de Khachanov se hizo notar desde la primera bola de partido, pero la respuesta de Cerúndolo fue notable en los primeros juegos, llegando a ponerse el argentino con 3-2 a favor y quebrando el servicio de su rival.

Llegó entonces el derrumbe del tenista argentino, que encajó cuatro juegos al hilo y vio cómo se escapó el primer set por 6-3. Un golpe que no sólo tuvo su reflejo en el marcador, sino también en la cabeza de Cerúndolo, que no volvió a encontrarse cómodo nunca más.

El ruso comenzó a frecuentar la red, y el argentino no era capaz de hacerle retroceder. Firme y con golpes contundentes, un doble ‘break’ arriba, y se armó rápidamente un 5-1 favorable a Khachanov que fue definitivo.

Cerúndolo sólo pudo ganar su servicio una vez más antes del cierre definitivo del segundo set con 6-2. Khachanov dejó claro que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera.

Tras el partido, Cerúndolo reflexionó sobre su derrumbe a mitad del primer set: «No jugué un gran partido, el primer set sí comencé bastante bien, él sí arrancó con más dudas y sin jugar tan fuerte. Tuve mi oportunidad, quebré y a partir de ahí comencé a jugar un poco peor. Él subió mucho el nivel en el final del primero y en el segundo sentía que me superaba por todos lados, no tenía por dónde, perdía todos los peloteos».

El tenista argentino hizo autocrítica en rueda de prensa, reconoció el tremendo nivel que mostró su rival, ante el que no pudo responder.

«Desde el 4-3 empezó a pegarle muy fuerte a la pelota y no sabía por dónde atacarle, me superaba y me ponía en defensa en uno o dos tiros. Él jugaba muy cómodo y yo siempre corriendo para atrás. Se me hizo muy difícil después», dijo.

Se echó en falta algo más de fortaleza mental de Cerúndolo en los dos últimos choques, algo que se pudo ver tras, precisamente, lograr quebrar el servicio rival.

«En el tenis pasa mucho, cuando uno quiebra se relaja un poco y el otro sale a jugar un juego mejor porque sabe que está abajo y si no lo levanta se escapa el partido. Me pasa a mi y a muchos. Es obvio que me pasó en dos partidos seguidos y me da mucha rabia, porque la poca ventaja que sacas en el partido la pierdes al poco tiempo y te vas abajo. Es algo que tengo que mejorar y trabajar», afirmó.

Después de haberle sufrido en la pista, Cerúndolo tiene claro que Khachanov puede tener cosas importantes que decir en Miami.

«Yo creo que él está en un gran nivel, yo le jugué en Montreal y estaba más bajo. Hoy le vi muy bien, sólido en los dos lados, pegándole muy fuerte. Me sorprendió mucho eso, que le pegó muy fuerte en ambos lados ya fueran paralelos, cruzados, por el medio», aseguró.

«Tiene un partido duro contra Medvedev que viene jugando increíble pero ha hecho semis en Australia y US Open en pista dura, creo que es uno de los candidatos que están ahí molestando y está haciendo un gran papel en los últimos meses», prosiguió.

El tenista argentino reconoce que hay dos tenistas muy por encima de los demás en Miami, uno de ellos es Carlos Alcaraz y el otro Medvedev, ambos los grandes favoritos para ganar el torneo.

«Muy probable que sí están un par de escalones por encima que los demás. En todas las semanas que juegan vienen haciendo final, campeón, final, campeón… junto a Novak Djokovic creo que son los mejores hoy en día. Creo que hay muchos chicos que vienen ahí, que a veces les ganan pero son los tres mejores del mundo», consideró.

Sus conclusiones son buenas para afrontar la gira de tierra.

«Tuve un gran torneo recuperando el nivel que había tenido el año pasado, en 2023 no lo venía encontrando. He recuperado confianza. Me motiva afrontar la gira de polvo con buenas expectativas. Estoy muy contento por la semana que hice, da rabia perder pero le veré el lado positivo cuando esté en frío», concluyó.

