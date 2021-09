CERTV dará pleno apoyo a edición 34 de Expo Cibao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Los medios de la Corporación Estatal de Radio y Televisión -CERTV-, darán “pleno apoyo” a la versión 34 de Expo Cibao, definida por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago que la auspicia, como “la plataforma de mayor proyección para las empresas locales, nacionales e internacionales en la República Dominicana”.

El “pleno apoyo” de CERTV a Expo Cibao, fue comprometido ayer por Nelson Marte, director general del ente radiotelevisivo estatal durante un encuentro sostenido con Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago.

Al suscribir un acuerdo de apoyo de los medios estatales a la actividad comercial, Marte subrayó que “la Expo Cibao de este año caerá como una bendición de impulso al proceso de reactivación económica que se viene produciendo en el país tras los devastadores efectos de la pandemia de COVID19.

“Esta 34 edición de Expo Cibao estamos seguros que dará un impulso especial a los esfuerzos de apertura y reactivación económica y del empleo que vienen promoviendo el gobierno, los empresarios, la sociedad civil y política y toda entidad interesada en que el país tire pa’lante”, expresó Marte.

Agregó que el apoyo de CERTV se materializará con una amplia promoción antes, durante y después del evento, en diferentes horarios de su programación, lo que incluirá transmisión en vivo del acto de inauguración, programado para el 29 del presente mes. La actividad se extenderá hasta el 3 de octubre.

Iglesias expuso que las Expo Cibao cuentan cada año con un gran respaldo de los medios de comunicación locales y nacionales y en ese sentido dijo que acogen con satisfacción que los medios dirigidos por Marte se adelanten a comprometer su apoyo.

Dio cuenta de que las Expo Cibao han sido celebradas durante 33 años consecutivos, incluso el pasado cuando tuvieron que celebrarla de manera virtual debido al arrasamiento en el país de la epidemia de COVID.

El encuentro fue efectuado en el Edificio Empresarial de Santiago, en el que operan además de la Cámara de Comercio, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Inc., Asociación de Industriales de la Región Norte, Inc. y la Asociación de Industrias de Zonas Francas de Santiago, Inc.

En el encuentro participaron también Fernando Puig Miller, vicepresidente ejecutivo de la Cámara, Mary Gabriela Olivo Encargada de Comunicaciones, Grisneldy Ceballos, asistente de comunicaciones., Paula Mateo, directora Comercial de CERTV y otros acompañantes.

La CERTV está conformada por los canales televisivos 4RD y RTVD17 y las radioemisoras Quisqueya FM, Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM y una amplia plataforma digital de redes sociales, así como el portal canal4rd.com, con señal en vivo para todo el mundo.

Relacionado