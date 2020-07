Ceremonial Pabellón de la Fama 2020 con incertidumbre por el coronavirus

Comparte esta noticia

Miembros del Comité trabajan en las elecciones de los posibles inmortales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El COVID-19 ha sido catastrófico para todo el mundo en todo el sentido de la palabra, por lo que el deporte también ha tenido dificultades, desde cancelar eventos y posposición de torneos.

El Salón de la Fama de Cooperstown pospuso la exaltación de este año para el 2021; el Salón de la Fama de San Pedro de Macorís también fue movido para el próximo año, por lo que el evento más solemne que tiene el país va por el mismo camino, el Ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Aunque no ha sido cancelado, todavía hay optimismo por parte del presidente, el doctor Dionisio Guzmán, quien confió a El Nuevo Diario que los trabajos de las elecciones para este 2020 siguen normal.

“El Ceremonial de este año está en una especie stand by. No podemos decir si está cancelado o no, pero si seguimos trabajando para elegir los deportistas y propulsores para este año”, dijo Guzmá vía telefónica.

“Estamos trabajando vía la aplicación Zoom, por lo que para la segunda semana de julio podemos dar a los medios de comunicación el primer atleta o propulsor elegido para este año”, añadió el también ortopeda.

Admitió que de todos modos los elegidos para este año, en caso de ser cancelado el Ceremonial entonces serían inmortalizados para el 2021, junto a los elegidos para ese año.

“Eso es lo que estamos previendo”, observa. “Tenemos varios planteamientos, uno es juntar los elegidos del 2020 y el 2021, para hacer una exaltación más amplia, donde cada uno se siente especial”, explica Guzmán

Detalló que al igual que el año pasado, el máximo de inmortales por exaltación es 10 personalidades, pero si hay atletas con porcentajes bajos, entonces podría bajar hasta nueve.

“Siempre tenemos 10 exaltados por año”, argumenta. “Pero eso depende el porcentaje del atleta según las votaciones”.

El lineamiento es el mismo, detalla el doctor Guzmán: “Dos peloteros de Grandes Ligas, uno de Lidom, dos propulsores y cinco atletas, 10 por año, pero como dije anteriormente, si algo pasa dentro de las votaciones, puede que sean menos, 10 es el máximo por año”.

En la misma tesitura añadió que desde hace un par de años, el Pabellón hizo cambios por recomendaciones. Explica que “los atletas de 40 años y cinco de retiro obtienen el derecho de ser inmortal, siempre y cuando tengan los números y sea elegido por el Comité”.

Sin embargo, aclaro que hay otro acápite para atletas con 10 años de retiro. “Si un atleta tiene los números y su carrera es corta puede ser elegible después de 10 años de retiro”, argumenta.

Es decir, que un atleta joven con grandes números por alguna situación se retira, podría optar por la inmortalidad luego de haberse retirado después de 10 años.

Cuestionado sobre algunos atletas que tienen grandes números, pero que no han podido ser inmortalizado por el Pabellón porque tengan alguna falla dentro o fuera de los estadios, el doctor Guzmán explicó que “no tenemos expediente de algún exatleta, no puedo entrar en detalles por alguien en lo persona, sin embargo, las nominaciones al Pabellón de la Fama es por su excelencia deportiva dentro y fuera del terreno”.

“Nosotros somos pro juego limpio, apoyamos la conducta ejemplar. Personas que tengan faltas, atletas suspendidos por sustancia prohibida son castigados por el Pabellón. Ejemplo, si un peletero da positivo a alguna sustancia debe ser multado, en vez de cinco años de elegibilidad, tendrá que durar 10. Es como una segunda oportunidad que le damos”, argumenta.

Sobre quien paga el Ceremonial cada año, comunicó que “a través de los patrocinios, el Ministerio de Deportes, además de que el Auditorio del Pabellón es alquilado, para mantener la instalación, los empleados y el manteamiento, obra que fue construida hace 8 años”.

“En cuanto a nosotros, somos 11 miembros y no cobramos ni un chele, hacemos este trabajo por amor, de manera altruista”, expresó Guzmán.

Dio la buena nueva de que la pagina web del Pabellón tendrá una nueva normalidad dentro de unos meses.

“Estamos trabajando en alimentar las semblanzas y estadísticas de nuestros inmortales, que la gente sepa más de nuestros inmortales. Además de que la pagina será más completa e innovadora. Será más dinámica, donde tendremos nuestros estatutos públicos, además de que el que quiera sepa de nuestras reglas”, declara.

Dijo que hay 60 expedientes de propulsores en las oficinas del Pabellón, que esperan por ser llamados a la inmortalidad, pero que cada expediente se trabaja de manera pausada, ya que solo dos son inmortalizados cada año.

Sobre la puntuación que da el Pabellón a cada atleta para ser elegido o candidato a la inmortalidad, el Comité valora lo siguiente: Se valora cada participación de eventos de menor a mayor, ejemplo Juegos Nacionales, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Copas Mundiales, y otros.

También se trabaja con las medallas obtenidas. Cada color de medalla tiene una puntuación, no es lo mismo un bronce que un oro. Pero es más importante un bronce de unos Juegos Olímpicos que un oro Centroamericano.

“En el deporte en conjunto se valora también no solo la participación, también los logros personales como un premio al Jugador Más Valioso y otros. También los turnos y participación por juegos, no es lo mismo un pelotero que esté en un evento donde solo participó en un juego, al que juega todos los días que tiene más chances, son cosas que valoramos”, detalla Guzmán.

Por último, deja entrever que cada año el Pabellón pide currículo a las federaciones sobre sus atletas para la ponderación, sin embargo no todos envían esas documentaciones.

El año pasado el Pabellón de la Fama inmortalizó a 8 atletas y 2 propulsores, en total fueron 10.

El evento se realizó en la segunda semana de noviembre.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

