CEO de Bloomberg Media y columnista estrella del NYT crearán un nuevo medio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El hasta ahora consejero delegado de Bloomberg Media, Justin Smith y el periodista Ben Smith, uno de los columnistas estrella de The New York Times, van a dejar sus puestos para crear un nuevo medio internacional.

“Tras ocho años en Bloomberg Media y más de 25 años en periodismo de calidad, he decidido perseguir un sueño personal y una oportunidad de mercado, para lanzar un nuevo tipo de compañía global de noticias que sirva periodismo sin sesgos a una audiencia verdaderamente global”, anunció este martes Justin Smith a través de Twitter.

Según adelantó The Wall Street Journal, Smith liderará la vertiente empresarial de este nuevo proyecto, que por ahora no tiene nombre y del que no se conocen apenas detalles.

Mientras, Ben Smith será el responsable editorial del medio, para lo que abandonará The New York Times, donde ha sido columnista especializado en medios desde 2020, tras haber trabajado durante ocho años como editor jefe de Buzzfeed.

En declaraciones al Times, el periodista explicó que la idea es crear una redacción global que genere noticias y experimente con nuevos formatos.

“Hay 200 millones de personas con educación universitaria que leen en inglés, a quienes nadie está tratando como una audiencia, pero que hablan entre ellos y con nosotros”, señaló Smith, asegurando que es ese grupo al que ven como su público objetivo.

En un correo electrónico, Justin Smith dijo a The Wall Street Journal que su plan pasa por lanzar un “negocio premium de noticias que sirva periodismo sin sesgos a una audiencia global y que ofrezca una plataforma de calidad para los mejores periodistas del mundo”.

“Creo que hay un gran público que quiere un periodismo que respete su inteligencia”, añadió Ben Smith.

Según el Journal, el nuevo proyecto buscará financiación de inversores, pero por ahora se desconoce qué cantidad y cuántos periodistas buscará contratar.

Relacionado