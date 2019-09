CEO Consultoría informa da otro paso al futuro al convertirse en Partner Gold de SAP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa CEO Consultoría informó que continúa abriéndose paso en el país y celebra en grande sus logros en su 12 aniversario, recibiendo en esta ocasión el premio de “Most valuable player H1 2019” de las manos de SAP.

Joerg Aldinger, gerente general CEO Consultoría resaltó que la tecnología lo ha cambiado todo, principalmente en las empresas, ya que actualmente en los procesos de negocios de cualquier compañía se ha convertido en una prioridad para lograr ser más eficiente, competitiva y rentable, y definitivamente es donde entra SAP Bsusiness One.

De su lado, Ivo Brenes, Channel Readiness Director SAP Business One & ByDesing SAP Global SME Business Unit, subrayó que junto a CEO Consultoría se ha construido un ecosistema de empresarios en la República Dominicana y en la región, que no solo tienen una aplicación para hacer más eficientes sus procesos, sino para hacer crecer sus organizaciones.

“La trayectoria que lleva CEO Consultoría y los resultados que ha tenido, son dignos del esfuerzo que ha venido haciendo a través de los años. Estos 12 años y el nombramiento como Gold Partner es bien merecido por el trabajo y el esfuerzo que hemos venido realizando y también gracias a la acogida que hemos tenido entre los clientes, quienes han confiado cien por ciento en nuestros productos, las soluciones que les llevamos y el conocimiento que aportamos a sus compañías”, agregó Luis Morillo, director Comercial de CEO Consultoría.

Durante un coctel aniversario, realizado en el Rooftop Lounge de Novo Centro, la directora de Operaciones de la empresa consultora, Yennys Sánchez ponderó: “nos hemos convertido en Partner Gold, uno de los niveles más altos de SAP Business One dentro del programa de SAP Partner Edge”, y recalcó que todo logro de la empresa ha sido gracias a la dedicación y entrega de todo el equipo de trabajo que conforma CEO Consultoría.

La actividad contó con la presencia del también ejecutivo SAP, Alfredo Torres, Channel Sales Manager SAP North Region, Caribbean & Venezuela, y con representantes de empresas clientes de CEO Consultoría como: Rafael Taveras, de Industrias Core; Euclides Adames, Almacenes de Repuestos (Aldereca); Yeraldin Taveras, Elever Servicios; José Luis Lama, Jaysa Muebles; Tony Pappaterra, de Pappaterra Montolío, y Alberto Pappaterra, de Grupo Alterra, además de consultores del equipo de CEO, invitados especiales entre otros.

SAP Business One es un sistema permite mayor eficacia de las operaciones mediante la integración perfecta a través de finanzas, ventas, clientes y operaciones, eliminando así la entrada de datos redundantes y errores.

CEO Consultoría, S.R.L

La empresa consultora, que por tres años ha sido galardonada por SAP con el “Recognized Expertise” in SAP Business One, fue fundada en el año 2007, y ofrece desde sus inicios los servicios de implementación de SAP Business One.

Actualmente cuenta con clientes de diversos sectores y con tamaños desde 1 hasta 180 usuarios. En 2014 y 2015, la empresa fue galardonada por SAP como el Canal con mejor desempeño en el Caribe.

CEO Consultoría cuenta con un excelente equipo de trabajo único en su categoría de SAP Business One en el país, conformado por consultores de proyectos, desarrolladores y ventas, y consultores de soporte.

