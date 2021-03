Centro y Sudamérica, región olvidada por los gobiernos locales

La población Dominicana en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en diversas partes del mundo, tal es el caso que muchos Dominicanos han cambiado el matiz de migrar a los países tradicionales tales como: Estados Unidos, España e Italia, sin embargo, ese crecimiento esporádico también ha tenido su crecimiento de manera gradual. En la actualidad la diáspora dominicana ha ido abriendo campo en países de Centro y Sudamérica, por lo que por años esta población ha sido olvidada y poco apoyada por los gobiernos locales, pese a que estas representan un motor de crecimiento en la estabilidad macroeconómica de la nación.

No podemos olvidar que para los años 90’s, uno de los destinos más codiciados por los Dominicanos en la región latinoamericana eran: Venezuela y la Republica Argentina, todo esto era por la gran estabilidad económica que gozaban ambos estados sudamericanos, el primero por la gran bonanza en materia de empleo y desarrollo que se convirtió en un atractivo sin lugar a dudas para los criollos, y el segundo por su gran estabilidad cambiaria que gozaba en ese entonces donde su moneda se encontraba a la par del billete estadounidense, sin embargo en los últimos años los Dominicanos se han expandido por países como: México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Surinam, Guyana, Uruguay, Trinidad y Tobago entre otros, esto refleja que estas regiones también concentra una gran parte de la población migrante criolla, estos han reflejado sus inquietudes de diversas maneras, empezando que por ellos están en territorios de tan poca relevancia para la política exterior de la Republica Dominicana no suelen ser tan tomados en cuenta para iniciativas o proyectos de desarrollo en Quisqueya, más sin embargo, los representantes del gobierno dominicano ante esos estados, deberían tener una actitud de más apoyo y mas conexión con el público local, por lo que estos de esa forma se sentirían como si estarían en territorio dominicano, apoyándolos en iniciativas, escuchando sus propuestas de manejo y mejora de servicios y mucho más, pero no nos detendremos a analizar esos puntos dado que abundaríamos mucho más y no en lo señalado.

Este olvido no solo se ve reflejado en la rama de servicios básicos a la comunidad sino en el fomento de acuerdos comerciales con esas grandes naciones, dada la posición geográfica que tiene la Republica Dominicana y su potencial como “Hub Turístico”, deberían desarrollarse más acuerdos comerciales, acuerdos de reciprocidad industrial, agropecuaria y manufactureras con esos países de Centro y Sudamérica, por lo que esto haría una posible recuperación económica más fluctuante y a la vez llevaría mejor calidad de vida a los Dominicanos, nuestros representantes deberían de invitar a la población dominicana en esos países en especial a la juventud a escucharlos, a debatir sus propuestas, dado que en estas zonas hay mucho potencial en diversas ramas de las ciencias, por lo que esto ayudaría a que estas regiones no sigan en el olvido y en estado marginado por nuestros gobiernos locales, esto además ayudaría a que la gestión de los funcionarios acreditados en el exterior sea recordada por la eficiencia y la forma de llevar mejor calidad de vida a las poblaciones que por años han sido olvidadas por muchos y recordadas por pocos; al finalizar esta tribuna nos despedimos con esta frase de Jorge Drexler: “Un Sueño y un Pasaporte…, Como las aves, buscamos el horizonte”…..

Por: Junior Pérez